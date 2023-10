12. Diabetes-Charity-Gala in Berlin: 110.000 Euro für zwei Spendenprojekte

12. Diabetes-Charity-Gala würdigte Menschen und ihr Leben mit DiabetesBerlin, 20. Oktober 2023 – diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe richtete am 19. Oktober 2023 im TIPI am Kanzleramt in Berlin die 12. Diabetes-Charity-Gala aus. Neben Politikern und Prominenten kamen wieder viele Menschen mit Diabetes, die mit ihrer ganz persönlichen Geschichte zur Aufklärung über die chronische Erkrankung Diabetes mellitus beitrugen. Inklusive Dunkelziffer gibt es inzwischen 11 Millionen Menschen mit Diabetes in Deutschland und jede Minute kommt eine Neuerkrankung hinzu. Bei der Gala wurden Spenden in Höhe von gut 110.000 Euro für zwei karitative Projekte eingesammelt. Das Programm eröffnete die Medizinstudentin Paulina Behrendt mit einem Poetry Slam über Diabetes, gefolgt von der Key-Note der Journalistin Helene Bubrowski (FAZ). Als Promi-Paten konnten die Moderatorinnen Vera Int-Veen, Annie Heger und Anastasia Zampounidis sowie der Sänger Samuel Rösch, die Schauspielerin Ina Paule Klink und die Influencerin Lyn Künstner gewonnen werden. Höhepunkt der Gala war die Verleihung des Thomas-Fuchsberger-Preises an Lea Raak für ihr Engagement mit dem von ihr gegründeten Verein „Blickwinkel Diabetes“. Die Laudatio hierzu hielt Schauspielerin Stefanie Stappenbeck. Durch die Gala führten Nicole Mattig-Fabian und Dr. Jens Kröger, Geschäftsführerin beziehungsweise Vorstandsvorsitzender von diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe.

„Diese Gala war etwas ganz Besonderes, denn die anwesenden Influencer haben sie unter dem Hashtag #DiabetesGala in die sozialen Medien weitergetragen und somit erzielte eine geschlossene Veranstaltung trotzdem eine große Reichweite“, erzählt Nicole Mattig-Fabian, Geschäftsführerin der gemeinnützigen Organisation diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe.

Schon zu Beginn der Gala, die in diesem Jahr unter dem Motto: „Das ist Dein Leben“ stand, wurde es emotional, als Paulina Behrendt einen Slam über Diabetestypen und die Belastung hielt. Dr. Helene Bubrowski fragte sich in ihrer Key-Note, warum sie als Journalistin bis zu der Gala nichts von den dramatischen Zahlen des Diabetes gehört hatte, das zeige, dass die Politik das Thema bislang immer noch nicht ernst nehme. Kult-Trainer Christoph Daum war extra 5 Tage vor seinem 70. Geburtstag nach Berlin gereist, um sein Unverständnis zu äußern, dass es immer noch keine politischen Maßnahmen im Kampf gegen Diabetes gibt.

Auf der Bühne erzählten viele Influencer von ihrem Alltag mit Diabetes, dass eben nicht alles immer geradlinig verlaufe und man sich auf Notfallsituationen wie Unterzuckerungen mit individuellen „Life-Hacks“ gut vorbereiten könnte.

Insgesamt konnte eine Spendensumme von gut 110 000 Euro eingeworben werden, die nun in den nächsten zwei Jahren an ein Projekt zur Prävention von Typ-2-Diabetes nach Gestationsdiabetes sowie die Awareness-Kampagne #SagEsLaut #SagEsSolidarisch ausgeschüttet wird.

Höhepunkt der Gala war die 12. Verleihung des Thomas-Fuchsberger-Preises. Die Jury entschied, Lea Raak aus Ratekau auszuzeichnen: Die junge Frau lebt selbst mit Typ-1-Diabetes. Ihr Ziel ist, andere Menschen zu motivieren, ihre Hindernisse zu überwinden, die sie durch Diabetes erfahren: Dafür führt Lea Raak seit 2014 ihren Blog „Insulea“, auf dem sie über die Herausforderungen im Umgang mit ihrem Diabetes berichtet. Den Blickwinkel auf die Erkrankung Diabetes zu ändern, ist das erklärte Ziel des von ihr gegründeten Vereins „Blickwinkel Diabetes“. Seit Mai 2021 unterstützen und bestärken Lea Raak und ihr Team vor allem Menschen mit Typ-1-Diabetes im Umgang mit der Erkrankung durch Peer Support. Seit 2022 findet neben den Online-Stammtischen auch ein analoger Austausch von und für Menschen mit Diabetes in Form von Workshop-Wochenenden ohne Altersbegrenzung statt. Sie plant unter anderem, weitere analoge Austauschformate von und für Menschen mit Diabetes umzusetzen. „Unsere Mission ist noch nicht zu Ende,“ ließ Lea Raak die Gäste in ihrer kurzen Ansprache wissen.

In diesem Jahr wurde die Laudatio von Schauspielerin Stefanie Stappenbeck gehalten. Das Preisgeld von insgesamt 10.000 Euro stiftete die MedTriX Group.

