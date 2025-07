Händewaschen für korrekte Zuckerwerte

Baierbrunn (ots) - Eine einzige Orange kann den Blutzucker-Messwert verdoppeln - wenn man sich nach dem Schälen nicht die Hände wäscht. Darauf weist das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" hin. Diabetiker bestimmen den Zuckerwert aus einem Tropfen Blut, den sie vor allem aus den Fingerkuppen gewinnen. Haften Reste von Zucker an den Fingern, verfälscht das den Wert. Abreiben mit Alkohol änderte daran in einem Test nichts. Nach normalem Händewaschen dagegen war das Messergebnis korrekt.



