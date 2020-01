Durchblicken im großen Diabetes-Universum mit dem Diabetes-Kids Starterpaket!

Sich am Anfang der Diagnose oder auch noch nach einigen Jahren in der großen Auswahl an Messgeräten, Insulinpumpen usw. zurecht zu finden, ist keine einfache Aufgabe. Das Starterpaket von Diabetes-Kids.de soll einem da helfen und ein rundum sorglos Paket liefern ;)

Mehr dazu erzählt Bastian Niemeier in seinem Videoblog Diabetes ohne Grenzen

Zum Video auf Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=P6Jpc2ya87Q

Tags: CGM System, Kontinuierliche Blutzuckermessung, Blutzuckermessung, Insulinpumpe, Blog, Insulin-pen