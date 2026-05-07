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Ursachenforschung

Veröffentlicht in Ursachen.

Defekte in Spliceosom-Genen können Diabetes bei Säuglingen auslösen

Exeter – Britische Forschende haben 2 Gendefekte entdeckt, die bei 19 Kindern zumeist in den ersten Lebensmonaten einen insulinpflichtigen Diabetes ausgelöst haben.

Die meisten Erkrankungen am insulinpflichtigen Typ-1-Diabetes beginnen im Schulalter. Dass ein Säugling bereits in den ersten 6 Monaten erkrankt, ist sehr ungewöhnlich und weist auf eine genetische Ursache hin – vor allem, wenn der Diabetes nicht die einzige Gesundheitsstörung ist.

Mehr Infos und Quellverweis:

Ärzteblatt vom 6.5.2026

Forschung, Ursachen

  • Erstellt am .

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