Metformin kann Insulinbedarf bei Typ-1-Diabetes senken
Sydney – Eine zusätzliche Behandlung mit Metformin hat in einer randomisierten Studie den Insulinbedarf von jüngeren Erwachsenen mit Typ-1-Diabetes gesenkt. Die Vermutung, dass die Wirkung auf einer Verminderung der Insulinresistenz beruht, bestätigte sich jedoch nicht (Nature Communications; DOI: 10.1038/s41467-025-65951-1). Metformin ist auch Erstlinien-Blutzuckersenker beim Typ-2-Diabetes.
Mehr Infos und Quellverweis: aerzteblatt.de vom 4.12.2025
