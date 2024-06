Helios Klinikum Gifhorn - Mit großer Expertise in der Kinderdiabetologie

Wir freuen uns sehr, Frau Dr. med. Louisa van den Boom als neue Chefärztin der Kinderklinik (Klinik für Kinder-, Jugend-, Früh- und Neugeborenen-Medizin) am Helios Klinikum Gifhorn ankündigen und vorstellen zu können.

Dr. Louisa van den Boom studierte bis 2003 erfolgreich Humanmedizin an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Ihre Dissertation zur Doktorwürde erfolgte ebenda in den Jahren 2006 bis 2009. Nach einigen praktischen Jahren als Assistenzärztin, arbeite sie ab 2011 als Oberärztin an unterschiedlichen Kliniken in Deutschland.

Im Jahr 2014 qualifizierte sich Frau Dr. van den Boom zur Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin und darüber hinaus zur Kinderdiabetologin. Als Diabetologin ist sie von der Deutschen Diabetes Gesellschaft und der Landesärztekammer Baden-Württemberg zertifiziert. Seit 2021 führt sie als Chefärztin die Klinik für Pädiatrie und Kinderdiabetologie in Kirchen, Rheinland-Pfalz.

Gleichzeitig mit ihrem Start als Chefärztin unserer Kinderklinik wird Dr. Louisa van den Boom einen neuen Therapie-Schwerpunkt in der Behandlung von Diabetes bei Kindern und Jugendlichen setzen. Solch ein spezialisiertes Angebot für kleine und jugendliche Menschen existiert in unserer Region bislang nicht. “Wir sind stolz darauf, mit dem neuen Behandlungsfokus allen betroffenen Kindern und deren Elternteilen, ein wohnortnahes Angebot für die Behandlung von Diabetes bieten zu können“, sagt Klinikgeschäftsführer Matthias Hahn, „zudem verfolgen wir damit auch das Ziel, die individuellen Lebenssituationen von Betroffenen in unserer Region zu verbessern“.

Das Thema Diabetes bei Kindern kennt Dr. van den Boom aus eigener Erfahrung. Tiefere Einblicke, und Hinweise zu aktuellen Therapieverfahren hat sie erst kürzlich im Morgenmagazin der ARD gegeben.

Quellverweis: Meldung des Helios Klinikum Gifhorn vom 11.6.2024.

Mehr Info unter https://www.helios-gesundheit.de/standorte-angebote/kliniken/gifhorn/leistungen/fachbereiche/kinderklinik/