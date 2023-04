Diabetesstiftung zeichnet Mediziner der JLU aus

Prof. Dr. Clemens Kamrath erhält Preis für seine Forschung zu Diabetes bei Kindern während der Corona-Pandemie

Für seine Forschungen zu Diabetes bei Kindern während der Corona-Pandemie hat der Gießener Mediziner Prof. Dr. Clemens Kamrath eine renommierte Auszeichnung erhalten: Die Heinz Bürger-Büsing-Stiftung zur Erforschung und Behandlung des Diabetes mellitus e.V. hat ihm jetzt den mit 8.000 Euro dotierten Forschungspreis 2023 verliehen. Der Kinderarzt hatte die Auswirkungen der Pandemie auf die Erkrankungshäufigkeit, den Schweregrad und den Verlauf der Diabeteserkrankung bei Kindern und Jugendlichen untersucht.

Mit dem Forschungspreis, der zum 28. Mal in Folge vergeben wurde, würdigt die Stiftung in jedem Jahr herausragende Arbeiten von Diabetologinnen oder Diabetologen, die die Behandlung und damit auch die Lebensqualität von Menschen mit Diabetes verbessern wollen. Die Verleihung des Preises mit einer kurzen Präsentation der Forschungsergebnisse fand anlässlich der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Diabetes und Endokrinologie des Landes Rheinland-Pfalz in Mainz statt.

Prof. Kamrath hatte in Studien festgestellt, dass die Pandemie offenbar mit dazu beigetragen hat, dass Diabetes bei Kindern häufig zu spät diagnostiziert wurde. Zudem war seinen Untersuchungen zufolge die Zahl der jungen Diabetespatientinnen und -patienten in den Coronajahren deutlich angestiegen. Zu den Gründen dafür werden in Kürze weitere Forschungsergebnisse erwartet.