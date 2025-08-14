Typ-1-Diabetes führt zu Einkommenseinbußen vor allem bei Müttern
Uppsala – Die intensive Betreuung des Kindes, die nach der Diagnose eines Typ-1-Diabetes erforderlich wird, kann zu Einkommenseinbußen bei den Eltern führen, die bei den Müttern stärker ausgeprägt sind als bei den Vätern und sich langfristig negativ auf die Rentenbeträge auswirken. Dies zeigt ein Abgleich des schwedischen Diabetesregister und den Daten der Finanzämter in Diabetologia (2025, DOI: 10.1007/s00125-025-06492-6).
Mehr Infos und Quellverweis: aerzteblatt.de vom 13.8.2025
