Die vierte #BlueBalloonChallenge - Macht mit und rettet damit Leben

Diese Challenge rettet Leben! Medtronic spendet für jeden Beitrag mit dem Hashtag #BlueBalloonChallenge!

Jeder Beitrag bis zum 30.11 wird gezählt.

Wir machen das Unsichtbare sichtbar – dank des blauen Ballon, er zeigt den täglichen Balanceakt im leben mit Diabetes!

Was steckt hinter der #BlueBalloonChallenge?

Mach mit bei der #BlueBalloonChallenge, um das Bewusstsein für Diabetes zu steigern und Freunden, Familien und der Welt zu zeigen, was es bedeutet, mit Diabetes zu leben.

Die #BlueBalloonChallenge ist eine von den Social Media gesteuerte Kampagne, die Menschen dazu auffordert, ein Video von sich selbst zu teilen, in dem sie versuchen, einen Luftballon in der Luft zu halten, während sie einer alltäglichen Aktivität nachgehen. Das Ziel besteht darin, das Bewusstsein dafür zu schärfen, wie es ist, mit Diabetes zu leben, mit einem blauen Luftballon als einfache, aber aussagekräftige Metapher für den Umgang mit Diabetes rund um die Uhr.

Fokusthema - Typ-1-Diabetes mit Typ-F Anerkennung

“Wir zeigen die Held*innen hinter den Menschen mit Diabetes”

In diesem Jahr arbeiten wir mit Breakthrough T1D, ehemals JDRF, und dedoc als unserem Community-Partner zusammen, um die unsichtbaren Helden im Umfeld von Menschen mit Typ-1-Diabetes ins Rampenlicht zu rücken. Sie sind diejenigen, die Unterstützung bieten und einspringen, um den Blauen Ballon in der Luft zu halten, wenn Ärzte und Pflegekräfte nicht da sind. Sie sind Partner und geliebte Menschen, die die Last des Diabetes zu einer gemeinsamen Aufgabe machen und nicht zu einer einsamen Reise.

Hilf mit und wir machen gemeinsam das Unsichtbare sichtbar

So machst Du mit

Teile das Medtronic Video oder Foto/Video von Dir, wie Du einen blauen Ballon in der Luft balancierst.

Keinen blauen Ballon?

Anregungen findest Du in unserem Video oder lass Dir etwas einzigartiges einfallen und schau, wie es ankommt!

Poste es in den sozialen Medien unter #BlueBalloonChallenge und markiere @MedtronicDiabetesDE auf Instagram oder Facebook oder LinkedIn



Füge den folgenden Satz hinzu, um deinen Mitmenschen zu erläutern, worum es geht:

Das Leben mit Typ-1-Diabetes ist eine tägliche Aufgabe, aber gemeinsam meistern wir den Balanceakt der Blutzuckerschwankungen. Mit gegenseitiger liebevoller Unterstützung stellen wir uns täglich als Team den Herausforderungen und beweisen, dass die Reise leichter ist, wenn man sie gemeinsam antritt. Ich habe eben an der #BlueBalloonChallenge teilgenommen und dieses Video geteilt. Hilf mit, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Teile dieses Video, um die Diabetesaufklärung zu unterstützen.



Mach mit bei der #BlueBalloonChallenge

@MedtronicDiabetes auf LinkedIn @MedtronicDiabetesDE auf Instagram oder Facebook

