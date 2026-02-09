Bewerbt Euch mit Eurem Spendenprojekt für die Diabetes-Charity-Gala 2026

Innovative Diabetes-Projekte einreichen und Förderung erhalten!

Die gemeinnützige Gesundheitsorganisation diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe unterstützt seit vielen Jahren Projekte, die über die Risiken von Diabetes aufklären, der Erkrankung vorbeugen oder die Versorgung von Menschen mit Diabetes verbessern. Jedes Jahr wird ein Projekt ausgewählt, für das im Rahmen der Diabetes-Charity-Gala Spenden eingeworben werden. Die 15. Diabetes-Charity-Gala findet am 16. Oktober 2026 in Berlin statt. Daher ruft diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe interessierte Projektverantwortliche zum Einreichen von innovativen Projektvorschlägen auf. Über die Auswahl des Spendenprojekts 2026 entscheidet eine Spendenkommission, die mit Diabetolog*innen, Diabetesberater*innen und Menschen mit Diabetes besetzt ist. Deadline für die Bewerbung ist der 28. Februar 2026.

Im Fokus der Diabetes-Charity-Gala der gemeinnützigen Gesundheitsorganisation diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe stehen jedes Jahr innovative Spendenprojekte zugunsten von Menschen mit Diabetes. Neben der langfristig geförderten Kampagne #SagEsLaut #SagEsSolidarisch wird jedes Jahr ein weiteres Projekt ausgewählt; für beide werden dann im Rahmen der Gala Spenden eingeworben. Daher ruft die Deutsche Diabetes-Hilfe auch 2026 wieder alle Projektverantwortlichen auf, sich als Spendenprojekt der Gala zu bewerben. Das ausgewählte Projekt erhält eine finanzielle Förderung sowie Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit.

Bewerben können sich Projekte, die:

zur Aufklärung über den Diabetes und zur Prävention der Krankheit und ihrer Folgeerkrankungen beitragen

die Versorgung von Menschen mit Diabetes verbessern

patientenzentrierte Erforschung der Krankheit, ihrer Ursachen und Therapie sowie zur Versorgungssituation in Deutschland in den Mittelpunkt stellen.

diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe fördert innovative und nachhaltige Projekte für einen größeren Personenkreis. Im besonderen Fokus unserer Arbeit stehen dabei Kinder und Jugendliche mit Diabetes.

Eine Unterstützung von Einzelpersonen ist grundsätzlich nicht möglich. Aufgrund begrenzter Ressourcen kann die Deutsche Diabetes-Hilfe nicht selbst an der Umsetzung der Projekte mitwirken. Wir suchen daher keine Ideen, sondern konkrete Konzepte, die durch den Projektträger selbst umgesetzt werden. Bewerben können sich sowohl bereits existierende Projekte, die eine Neuausrichtung oder Erweiterung anstreben, als auch neu aufgesetzte Projekte.

Nähere Informationen zu den Anforderungen an einen Projektvorschlag finden Sie auf der Website der Organisation unter https://www.diabetesde.org/projektvorschlaege. Bitte reichen Sie Ihre Projektskizze inkl. Budget bis zum 28. Februar 2026 ein unter: diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe, Frau Dr. Gaby Allrath, Albrechtstr. 9, 10117 Berlin oder gerne auch per Mail unter allrath@diabetesde.org.