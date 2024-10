Diabetes Charity Gala: Diabetes-Nannies von Dianiño erhalten Thomas-Fuchsberger-Preis 2024

100.000 Euro für zwei Spendenprojekte, Diabetes-Nannies erhalten Thomas-Fuchsberger-Preis

Berlin – Einmal im Jahr steht die Volkskrankheit Diabetes im Blitzlicht. Mit der Diabetes Charity Gala heißt es rauf auf den roten Teppich und rauf auf die Showbühne im TIPI am Kanzleramt in Berlin. Die gemeinnützige Gesundheitsorganisation diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe sammelt Spenden für zwei karitative Diabetes-Projekte und rückt Menschen mit Diabetes, die ihre ganz persönliche Geschichte erzählen, in das Licht der Öffentlichkeit, um mehr über die chronische Erkrankung aufzuklären. Inklusive Dunkelziffer gibt es inzwischen 11 Millionen Menschen mit Diabetes in Deutschland und jede Minute kommt eine Neuerkrankung hinzu. So ist inzwischen eine große Diabetes-Community entstanden, aus der viele gestern im Saal das Programm mit dem Motto: „Du bist nicht allein!“ live verfolgen konnten. Unterstützt wurden die Menschen mit Diabetes durch viele Prominente: Moderatorin und Autorin Cathy Hummels, die Schauspieler Karoline Teska und Daniel Völz, die Profifußballerin Sandra Starke, Junioren-Boulder-Weltmeister Yannik Nagel, Fußballeuropameister Thomas Helmer und Podcaster Serdar Deniz. Die Key Note hielt die TV-Politik-Journalistin Shakuntala Banerjee (ZDF), die mahnende Worte in Richtung Politik sprach. Höhepunkt der Gala war die Verleihung des Thomas-Fuchsberger-Preises an die Dianiño Diabetes-Nannies, die Laudatio hielt Schauspieler Jan Sosniok. Durch die Gala führte das Moderatorenpaar Andrea Ballschuh und Dr. Jens Kröger, Vorstandsvorsitzender von diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe. Als Music Act begeisterte Florian Künstler mit 3 Songs.

„Das diesjährige Motto ‚Du bist nicht allein!‘ wurde in allen Facetten gelebt. Noch nie hatten wir so viele Vertreter der Diabetes-Community, Influencer wie Vertreter der klassischen Selbsthilfe auf der Gala. Mit Prominenten, Politikern und wissenschaftlichen Vertreterinnen und Vertretern waren es Begegnungen auf Augenhöhe. So muss es sein, um gemeinsam gesellschaftlich etwas voranbringen zu wollen“, fasst Nicole Mattig-Fabian, Geschäftsführerin von diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe, den Erfolg der Gala zusammen.

Bei der Key Note von Shakuntala Banerjee, die selbst erst kürzlich eine Prädiabetes-Diagnose erhalten hatte, hörten die anwesenden Politiker besonders genau hin: „Wir müssen von der Nachsorge zur Vorsorge kommen. Gesundheitsförderung ist kein Kann, sondern ein Muss.“

Auf die Frage von Moderator Dr. Jens Kröger an den gesundheitspolitischen Sprecher der CDU/CSU- Faktion, Tino Sorge, was die CDU/CSU in Bezug auf die Diabetesversorgung und-prävention ändern würde, wenn sie nächstes Jahr in Regierungsverantwortung wäre, sagte Sorge: „Man kann es auf alle Fälle besser machen als es bisher gemacht wird. Wir müssen endlich ins Handeln kommen bei Früherkennung und Prävention.“

Im Vordergrund standen neben den Menschen mit Diabetes Spenden für den guten Zweck. Gut 100.000 Euro konnten für die beiden Spendenprojekte bislang generiert werden: Den „FC Diabetes“, ein Fußballverein, bei dem ausschließlich Kinder mit Typ-1-Diabetes spielen und die Social-Media Awareness-Kampagne „#SagEsLaut #SagEsSolidarisch (Spendenlink siehe unten).

Zum 10. Mal vergaben Jenny und Julien Fuchsberger den Thomas-Fuchsberger-Preis, der ihrem verstorbenen Vater gewidmet ist. Geehrt wurden die Dianiño Diabetes-Nannies, von denen 4 anwesend waren. Stellvertretend nahm Projektleiterin Kathy Dalinger den mit 10.000 Euro dotierten Preis, gestiftet vom „Diabetes-Anker“, entgegen.

Die Diabetes Charity Gala wurde in diesem Jahr unterstützt von Abbott, Boehringer Ingelheim, Dexcom, glucura, IKK Classic, MedTriX, Medtronic, Melitta, Wort & Bild Verlag und dem Medienpartner Diabetes-Anker.

Spenden für die Gala-Projekte sind möglich unter https://www.diabetesde.org/gala-spenden oder Spendenkonto:

Sozialbank, IBAN: DE63 3702 0500 0001 1888 00, BIC: BFSWDE33XXX, Stichwort: Gala-Projekte

Alle Informationen rund um die Diabetes Charity Gala 2024 finden Interessierte unter https://www.diabetesde.org/gala .

