Neueröffnung in Augsburg: Diabetes-Fachgeschäft von DiaExpert

Persönliche Beratung und eine Vielzahl verschiedener Produkte für den Diabetesbedarf gibt es demnächst auch in Augsburg. Am 12. September eröffnet hier, mitten im Zentrum, ein neues DiaExpert Fachgeschäft.

Liederbach/Frankfurt, 08.09.2022 – Nur 5 Minuten Fußweg vom Moritzplatz entfernt, befindet sich die neue DiaExpert Filiale, in der sich Nadine Firnys auf Kundenbesuch und viele persönliche Kontakte freut. „Ich möchte Diabetiker*innen im Alltag unterstützen und ihnen beratend zur Seite stehen“, sagt die DiaExpertin und ergänzt: „Dass man sich beispielsweise alle Insulinpumpenmodelle direkt vor Ort anschauen und in die Hand nehmen kann, ist für viele sehr hilfreich.“ Auch Rezepte für Diabetesbedarf können gleich eingelöst werden. Zudem finden Kund*innen hier natürlich ein offenes Ohr für alle Fragen: „Wir nehmen uns Zeit und beraten individuell“, so Nadine Firnys.

Zum selbstverständlichen Service von DiaExpert gehören, neben einem umfassenden Sortiment, auch zahlreiche Informationsmaterialien rund um den Alltag mit Diabetes. Außerdem sind, wie in den anderen Fachgeschäften auch, viele interessante Veranstaltungen geplant. Zu finden unter: www.feelfree-welt.de/veranstaltungen. Vorerst aber erwarten die Besucher*innen spezielle Aktionsangebote im Rahmen der Eröffnungsfeier. Ein Besuch vor Ort lohnt sich!

Persönlich beraten – direkt vor Ort

23 Mal in Deutschland – zwischen Hamburg im Norden und Bad Heilbrunn im Süden nutzen Diabetiker*innen den persönlichen Service von DiaExpert. Ganz gleich, ob man eine Insulinpumpe oder einen Pen nutzt, sich für ein CGM- oder Insulinpumpensystem interessiert oder einfach nur stöbern möchte – in jedem Fachgeschäft findet eine umfassende Beratung statt, das Sortiment umfasst alle Produkte, die für den Alltag mit Diabetes wichtig sind.

Das DiaExpert Fachgeschäft Augsburg befindet sich am Mittleren Lech 18 in 86150 Augsburg.

Öffnungszeiten: Mo, Di, Do: 8.30 bis 12.30 und 13.30 bis 17.30. Mi und Fr: 8.30 bis 14 Uhr.

Kontakt: telefonisch unter 0821 99872877 oder via E-Mail: augsburg@diaexpert.com

Quellverweis: Pressemeldung von DiaExpert vom 8.9.2022