Kinder mit Typ-1-Diabetes und COVID-19: Antworten auf offene Fragen

Was passiert, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher mit Typ-1-Diabetes sich mit dem Corona-Virus infiziert? Und wie wirkt sich der durch die Corona-Krise veränderte Tagesablauf auf den Diabetes aus? Im Video nimmt Professor Thomas Danne zu diesen Fragen Stellung. Er ist Kinderdiabetologe, Chefarzt am Kinder- und Jugendkrankenhaus "Auf der Bult" in Hannover und Chefredakteur des Diabetes-Eltern-Journals.

Mehr Infos und Quellverweis: diabetes-online.de vom 25.3.2020

Tags: Expertenrat, Coronavirus Covid-19

