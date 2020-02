Typ-1-Diabetes: Screening verhindert Ketoazidosen

München – Ein Screening auf Insel-Autoantikörper kann einen Typ-1-Diabetes bereits in einem präsymptomatischen Stadium erkennen und damit das Risiko von schweren Keto­azidosen vermindern. Dies zeigen die jetzt im amerikanischen Ärzteblatt (JAMA 2020; 323: 339-351) veröffentlichten Ergebnisse der „Fr1da“-Studie, die in den vergangenen Jahren mehr als 90.000 Kinder in Bayern gescreent hatte.

Mehr Infos und Quellverweis: aerzteblatt.de vom 31.1.2020

Tags: Forschung, Fr1da Studie, Ursachen, Prävention

