Diabetes-Technologie des 21. Jahrhunderts: Blutzuckermessgeräte BGStar® und iBGStar® von sanofi-aventis

Frankfurt/Main (ots) - BGStar® und iBGStar®, die ersten Blutzuckermessgeräte von sanofi-aventis, sind ab sofort in Deutschland erhältlich. Diese Blutzuckermessgeräte eröffnen neue Möglichkeiten der Blutzuckerselbstkontrolle, indem sie sich den individuellen Bedürfnissen und dem Lebensrhythmus von Menschen mit Diabetes anpassen.

Der ultrakompakte iBGStar® ist das erste Blutzuckermessgerät, das direkt mit einem iPhone oder einem iPod touch verbunden werden kann. So kann der Patient jederzeit und überall seinen Diabetes im Blick behalten. Die Messergebnisse sind immer verfügbar, einfach zu verwalten und können per E-Mail beispielsweise direkt an den behandelnden Arzt verschickt werden. Die moderne Technologie von BGStar® und iBGStar® ermöglicht eine genaue und einfach durchzuführende Selbstkontrolle des Blutzuckers, die bequem in den Alltag von Menschen mit Diabetes integriert werden kann. Dank des Bedienkomforts, der einfachen Handhabung, der Messgenauigkeit sowie eines rund um die Uhr verfügbaren Kundenservices werden Therapieentscheidungen und Diabetes-Management für Patienten und Ärzte vereinfacht.

Maßgeblich bei der Entwicklung dieser Generation von Blutzuckermessgeräten waren die Bedürfnisse und Wünsche von Menschen mit Diabetes. Für sanofi-aventis ist die Einführung von BGStar® und iBGStar® ein wichtiger Schritt hin zu dem Ziel, der Partner in der kompletten Diabetesversorgung zu werden - von der Diagnostik, über die Therapie bis hin zur Kontrolle.

BGStar® und iBGStar® funktionieren ohne Codierung und basieren auf der patentierten Dynamic-Electrochemistry-Technologie. Dies unterstützt das genaue und zuverlässige Messen der Blutzuckerwerte und minimiert bei der Messung auftretende Fehler.

Der BGStar® bietet wichtige Feedback-Funktionen wie zum Beispiel Warnsignale, die auf ein hypo- oder hyperglykämisches Risiko aufmerksam machen. Das große hintergrundbeleuchtetes Display mit seinen gut lesbaren Ziffern und eine maßgeschneiderte Diabetes-Management-Software ermöglichen die schnelle und einfache Ansicht der Messdaten.

Der iBGStar® wird kabellos direkt mit dem iPhone oder iPod touch verbunden. Mit Hilfe der speziell entwickelten iBGStar® Diabetes-Manager-Applikation (App) können die Blutzuckerwerte einfach verwaltet, ausgewertet und besprochen werden.

"Die Blutzuckermessung ist, abhängig von der Diabetestherapie, für das persönliche Diabetes-Management unerlässlich und wichtig, um diabetesbedingten Folgeerkrankungen vorzubeugen oder sie zu verzögern. Nach absolvierter Diabetesschulung und Beratung hilft sie, das Selbstmanagement zu stärken und fördert die Selbstverantwortung im Umgang mit der Erkrankung", betont Evelyn Drobinski, Diabetesberaterin und Vorsitzende des Verbands der Diabetes-Beratungs- und Schulungsberufe in Deutschland e.V. Für Prof. Dr. Thomas Haak ist Diabetes eine fortschreitende Erkrankung, die eine kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Patient und Arzt erfordert. Als Vorstandsmitglied der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) und Chefarzt im Diabetes Zentrum Bad Mergentheim weiß er: "Wenn die Patienten motiviert und in der Lage sind, das alltägliche Diabetes-Management eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen und zu kontrollieren, kann dies letztlich zu besseren Therapieergebnissen führen."

Weitere Informationen finden Sie unter www.bgstar.de .

iPhone und iPod touch sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern.

Quelle: Pressemeldung der Ogilvy Healthworld GmbH vom 4.4.2011