Typ-1-Diabetes: Insulinproduzierende Zellen überleben erstmals langfristig ohne Immunsuppression

Ein neuer Forschungsansatz könnte einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer zukünftigen Zelltherapie bei Typ-1-Diabetes darstellen: Einem Mann mit langjährigem Typ-1-Diabetes wurden genetisch veränderte insulinproduzierende Inselzellen transplantiert. Das Besondere: Er musste anschließend keine Medikamente einnehmen, die sein Immunsystem unterdrücken.

Normalerweise würde das Immunsystem fremde transplantierte Zellen erkennen und angreifen. Deshalb sind bei bisherigen Inselzelltransplantationen dauerhaft sogenannte Immunsuppressiva notwendig, die erhebliche Nebenwirkungen haben können. Die jetzt verwendeten Zellen wurden jedoch genetisch so verändert, dass sie vom Immunsystem weitgehend „übersehen“ werden sollen.

Auch 14 Monate nach der Transplantation waren die Zellen noch vorhanden und funktionsfähig. Sie produzierten weiterhin Insulin, was über das sogenannte C-Peptid im Blut nachgewiesen werden konnte. Bislang wurden in der Studie keine Sicherheitsprobleme festgestellt.

Noch keine Heilung – aber ein wichtiger Schritt

Bei aller Hoffnung ist eine realistische Einordnung wichtig: In dieser ersten Studie wurde nur eine kleine Menge Zellen bei einem einzigen Patienten eingesetzt. Ziel war zunächst zu zeigen, dass die Zellen ohne Unterdrückung des Immunsystems überleben und funktionieren können. Die Behandlung war ausdrücklich nicht darauf ausgelegt, den Patienten insulinunabhängig zu machen.

Die Forschenden hoffen nun, das Verfahren mit aus Stammzellen hergestellten Inselzellen weiterzuentwickeln und künftig größere Zellmengen einsetzen zu können. Ob daraus tatsächlich einmal eine sichere und dauerhaft wirksame Therapie oder sogar eine „funktionelle Heilung“ des Typ-1-Diabetes entstehen kann, müssen weitere und deutlich größere klinische Studien zeigen.

Unser Fazit: Die Ergebnisse sind ein spannender Fortschritt in der Diabetesforschung. Besonders die Möglichkeit, transplantierte insulinproduzierende Zellen möglicherweise ohne lebenslange Immunsuppression vor dem Immunsystem zu schützen, könnte eine entscheidende Hürde der Zelltherapie überwinden. Von einer verfügbaren Heilung für Menschen mit Typ-1-Diabetes sind wir jedoch noch ein gutes Stück entfernt.

Informationsquelle und weiterführende Informationen:

Deutsches Ärzteblatt – „Typ-1-Diabetes: Hypoimmune Inselzelltransplantation vermeidet Immunsuppression“