Teil des Diabetes-Teams aus Hanau wechselt ans Sana Klinikum Offenbach – Ambulanz-Angebot wird ausgebaut

Gute Nachrichten für Familien mit einem an Diabetes erkrankten Kind in der Region: Ein Teil des bisherigen Diabetes-Teams am Klinikum Hanau wechselt in den kommenden Wochen an das Sana Klinikum Offenbach. Damit wird die diabetologische Versorgung vor Ort weiter gestärkt und das ambulante Angebot ausgebaut.

Verstärkung in der Kinderdiabetologie: Neue Teamstruktur in Offenbach

Das Diabetesteam am Sana Klinikum Offenbach konnte erfolgreich erweitert werden:

Jan Knopf übernimmt als Diabetologe die Leitung des Teams .

übernimmt als die . Semik Khodaverdi wird das Team als Oberarzt an einem Tag pro Woche unterstützen und damit regelmäßig in der Ambulanz zur Verfügung stehen.

wird das Team als unterstützen und damit zur Verfügung stehen. Zusätzlich wechseln zwei erfahrene Diabetesberaterinnen aus dem Hanauer Team nach Offenbach und bringen ihre Expertise in die Betreuung ein.

Terminvergabe startet in den nächsten Wochen

Die Terminvergabe für die Ambulanz soll in den kommenden Wochen beginnen. Aktuell werden noch organisatorische und technische Voraussetzungen abgeschlossen – insbesondere die Einrichtung des elektronischen Kalenders.

Sobald diese Schritte abgeschlossen sind, erhalten Patientinnen und Patienten zeitnah einen Terminvorschlag.

Was bedeutet das für Patientinnen und Patienten?

Durch den Wechsel eines Teils des Teams von Hanau nach Offenbach sollen Strukturen stabil aufgebaut und die ambulante Betreuung verlässlich angeboten werden. Wer bereits auf einen Termin wartet oder neu einen Termin benötigt, sollte bitte noch etwas Geduld haben, bis die technische Umstellung vollständig abgeschlossen ist.

Kontakt unter: 069 8405 5350Terminanfragen gerne auch über https://arzt.medflex.de/kontakt/kinder-medizin/offenbach/dr-med-andreas-krahl/l1811x