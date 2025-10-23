Zum Hauptinhalt springen

Ausgezeichnete Kliniken für Kinder mit Typ1 Diabetes in Deutschland 2025 - Update Okt. 2025

Award 2021Hier eine aktuelle Liste der, am meisten und besten bewerteten, kinderdiabetologischen Kliniken/Praxen in Deutschland.

Dies ist das Ergebnis des großen Diabetes-Kids Klinikchecks der letzten 24 Monate.
Durch diese Auswertung soll die Qualität der einzelnen Kliniken und Praxen etwas transparenter gemacht werden.
Die Fragen und Gewichtungen der einzelnen Punkte entstammt einer Diskussion mit Eltern und auch Kinderdiabetologen.

Ein Auszug aus den dort gestellten insgesamt 16 Fragen:

  • Ist die Klinik/Praxis jederzeit erreichbar:
  • Ist es bei Problemen kurzfristig möglich einen Termin zu bekommen:
  • Umfasst Behandlungsspektrum der Einrichtung alle modernen Therapieformen
  • Zusammensetzung des diabetologischen Teams der Klinik/Praxis
  • Fühle mich in meiner Klinik/ Praxis gut beraten und aufgehoben
  • Unterstützt die Klinik die moderne Art der Tagebuchführung 
  • Besteht die Möglichkeit einer "virtuellen" Sprechstunde 
  • u.s.w

Macht mit und bewertet eure Klinik!

Die folgenden Kliniken wurden im genannten Zeitraum häufig und überdruchschnittlich gut bewertet (in Reihenfolge der Plz - Update vom 23.10.2025):

04103 Leipzig / Universitätsklinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin
06120 Halle/Saale / Universitätsklinikum der Martin-Luther-Universität-Halle-Wittenberg
08280 Aue, HELIOS Klinikum Aue
09116 Chemnitz / Klinikum Chemnitz GGmbH
10365 Berlin / Sana-Klinikum Lichtenberg
12351 Berlin / Diabeteszentrums für Kinder und Jugendliche im Klinikum Neukölln
13353 Berlin / Campus Virchow-Klinikum SPZ - Diabetes
14050 Berlin / DRK-Kliniken Westend
14467 Potsdam / Kinderdiabetologie Ernst von Bergmann Klinikum
16227 Eberswalde / Werner Forßmann Krankenhaus
17475 Greifswald / Universitätsmedizin, Zentrum für Kinder+Jugendmedizin
17495 Karlsburg / Klinikum Karlsburg
21682 Stade / Elbe Klinikum Stade
22149 Hamburg / Kath. Kinderkranken-haus Wilhelmstift
22763 Hamburg / Altonaer Kinderkrankenhaus
23538 Lübeck / Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Lübeck
24105 Kiel / Universitätsklinikum Schleswig Holstein, Campus Kiel
26133 Oldenburg / Elisabeth- Kinderkrankenhaus
26603 Aurich / Ubbo-Emmius-Klinik Kinderklinik Aurich
26789 Leer/Klinikum Leer
28755 Bremen / Klinikum Bremen Nord
30173 Hannover / Kinderkrankenhaus auf der Bult
31785 Hameln / Sana-Klinikum Hameln
32429 Minden/Johannes Wesling Klinikum
33098 Paderborn / St. Vincenz Krankenhaus
33617 Bielefeld / Kinderzentrum Bethel
34125 Kassel / Klinikum Kassel
38518 Gifhorn/Helios Klinikum Gifhorn
40225 Düsseldorf / Universitätsklinikum Klinik für Allgemeine Pädiatrie
41239 Mönchengladbach / Stdt. Kliniken, Elisabeth-Krankenhaus
42859 Remscheid / Sana Klinik Remscheid
44791 Bochum / Universitäts-Kinderklinik
45138 Essen / Elisabeth-Krankenhaus Essen
45886 Gelsenkirchen / Marienhospital Gelsenkirchen
46397 Bocholt / St. Agnes Hospital Bocholt
46483 Wesel, Marien-Hospital
47441 Moers / Krankenhaus Bethanien Moers - Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
48653 Coesfeld / Christophorus Kliniken Coesfeld
49074 Osnabrück / Christliches Kinderhospital Osnabrück
49377 Vechta, Marienhospital Kinderklinik
50735 Köln / Kinderklinik Amsterdamerstr
52353 Dueren / St. Marien Hospital Abtlg. für Kinder und Jugendliche
56073 Koblenz / Gemeinschaftsklinikum Mayen-Koblenz, Kinderklinik Kemperhof
57072 Siegen / DRK Kinderklinik Siegen
57548 Kirchen(Sieg) / DRK Krankenhaus Kirchen
59063 Hamm / Evangelisches Krankenhaus Hamm
59227 Ahlen / St. Franziskus-Hospital
60316 Frankfurt / Bürgerhospital und Clementine Kinderhospital
63450 Hanau / Klinikum Hanau - Diabetesambulanz der Klinik für Kinder und Jugendmedizin
63571 Gelnhausen / Krankenhaus Gelnhausen - Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
64287 Darmstadt / Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin Margaret
65929 Frankfurt/M. / Varisano Klinikum Frankfurt Höchst
66539 Neunkirchen / Kinderklinik Kohlhof
67346 Speyer / Diakonissen Stiftungskrankenhaus Speyer
67550 Worms / Klinikum Worms Kinderklinik
70174 Stuttgart / Olgahospital
70794 Filderstadt-Bonlanden / Filderklinik
71032 Böblingen / Kinderklinik, Klinikverbund Südwest, Böblingen
71364 Winnenden / Rems-Murr-Klinik
72076 Tuebingen / Diabetes-Ambulanz
72764 Reutlingen / Klinikum am Steinenberg
80337 München / Dr. Von Haunersches Kinderspital
80638 München / Klinikum Dritter Orden
80804 München / Klinikum Schwabing
84036 Landshut / Kinderkrankenhaus St. Marien
86154 Augsburg / KJF Klinik Josefinum Augsburg
86633 Neuburg / St. Elisabeth Kinderklinik Neuburg an der Donau
89075 Ulm / Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin Ulm
90419 Nürnberg / Cnopf`sche Kinderklinik
90471 Nürnberg Klinikum Nürnberg Süd- Diabetesambulanz
91054 Erlangen / Klinik mit Poliklinik für Kinder und Jugendliche der Universität Erlangen-Nürnberg
97422 Schweinfurt / MVZ Leopoldina

Das heißt natürlich nicht, daß andere Kliniken schlechter sind. 

Vielleicht übermittelt ihr uns eine Bewertung Eurer Klinik, damit wir auch Eure Klinik in zukünftige Betrachtungen einbeziehen können.

Wir werden diese Liste in regelmässigen Intervallen aktualisieren.

