Therapie von Typ-1-Diabetes in den nächsten fünf Jahren - Ein Artikel im Ärzteblatt

„Ich bin überzeugt, dass sich die Therapie von Typ-1-Diabetes in den nächsten fünf Jahren grundlegend verändern wird“

Berlin – Die Therapie des Typ-1-Diabetes könnte vor einem Wandel stehen. Neue, oftmals immunmodulatorische Therapien werden in klinischen Versuchen getestet mit dem Ziel die körpereigene Insulinproduktion aufrecht zu erhalten. Felix Reschke, Oberarzt am Kinder-und Jugendkrankenhaus „Auf der Bult“ in Hannover forscht zum Beispiel an einem Antikörper, der zurzeit auch bei der Multiplen Sklerose getestet wird.

Zum aktuellen Forschungsstand zu neuen Therapeutika bei Typ-1-Diabetes hat der Kinderendokrinologe- und diabetologe vergangene Woche beim diesjährigen Diabetes-Kongress gesprochen. Dem Deutschen Ärzteblatt hat er ebenfalls einen Einblick gegeben.

Mehr dazu und Quellverweis: aerzteblatt.de vom 5.6.2025