Neue Diabetes-Kids Paten in Berlin, Halle (Saale), Erlangen, Krefeld, Regensburg...

Wir freuen und, Euch wieder ein paar neue Diabetes-Kids Paten vorstellen zu können.

Dies sind erfahrene Menschen mit Typ 1 Diabetes oder auch deren Eltern *, die Dir gerne mit Rat und Tat beseite stehen.

Die mittlerweile über 150 Diabetes-Kids Paten und Elternpaten in ganz Deutschland möchten ihr Wissen und Ihre Erfahrungen für junge Diabetiker zur Verfügung stellen und die Kinder auf ihrem Weg ins Erwachsenwerden begleiten. Alle Paten sind über 21 jährige Typ 1 Diabetiker, die Diabetes im Kindesalter bekommen haben und seit min. 10 Jahren Diabetes haben oder auch erfahrene Eltern von Kindern mit Typ1 Diabetes. Sie sind gerne bereit sich unentgeltlich mit einem Diabetes-Kid bzw. dessen Eltern zu treffen und Erfahrungen auszutauschen.

Über das Kontaktformular könnt ihr ganz einfach mit den Paten in Kontakt treten. Nach dem Absenden meldet sich der gewünschte Pate bei Euch.

Alle bereits registrierten Diabetes-Kids-Paten findet ihr unter http://www.diabetes-kids.de/diabetes-paten oder auf der Adresskarte unter http://www.diabetes-kids.de/adresskarte.

Wir suchen noch weitere Paten!! Besonders im Raum Magdeburg, Rostock, Stralsund, Uckermark, Wittenberge, Göttingen, Braunschweig, Rügen!

Nähere Informationen zum Diabetes-Kids-Paten Projekt findet ihr unter http://www.diabetes-kids.de/diabetes-paten-gesucht

= Diabetes-Kids Paten = Diabetes-Kids Eltern Paten