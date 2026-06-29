MiniMed Junior Cup 2026: Fußball, Freundschaft und gelebte Gemeinschaft am Genfer See

Was für ein besonderes Wochenende: Beim MiniMed Junior Cup 2026 kamen Kinder mit Typ-1-Diabetes, ihre Familien und Diabetes-Organisationen aus verschiedenen Ländern auf dem Gelände der UEFA in Nyon zusammen. Vor der fantastischen Kulisse des Genfer Sees erlebten alle Beteiligten ein hervorragend organisiertes Fußballfest voller Freude, Gemeinschaft und unvergesslicher Begegnungen.

Aufgrund der hohen Temperaturen wurde das ursprünglich geplante Programm kurzfristig etwas angepasst. Der guten Stimmung tat dies jedoch keinen Abbruch – ganz im Gegenteil: Das MiniMed-Team reagierte flexibel und sorgte dafür, dass die Kinder trotz der Hitze sicher und mit viel Freude an den Aktivitäten teilnehmen konnten.

Im Mittelpunkt standen natürlich der Fußball und der gemeinsame Spaß. Doch der MiniMed Junior Cup war weit mehr als nur ein Sportturnier. Die Kinder begegneten anderen jungen Menschen, die genau wissen, was es bedeutet, mit Typ-1-Diabetes zu leben. Blutzuckermessungen, Sensoren, Insulinpumpen und notwendige Pausen waren hier nichts Besonderes, sondern ganz selbstverständlich.

Es war ein echtes „Gleiche unter Gleichen“-Event. Die Kinder mussten ihren Diabetes nicht erklären und konnten sich einfach als Teil der Gemeinschaft fühlen. Solche positiven Erfahrungen können dabei helfen, den ständigen Begleiter Typ-1-Diabetes besser anzunehmen und selbstbewusster mit ihm umzugehen.

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Auch abseits des Fußballplatzes entstanden viele wertvolle Begegnungen. Während die Kinder gemeinsam spielten, lachten und neue Freundschaften schlossen, hatten die Eltern viel Zeit für persönliche Gespräche. Sie konnten Erfahrungen austauschen, voneinander lernen und feststellen, dass viele Herausforderungen im Familienalltag über Ländergrenzen hinweg ganz ähnlich sind.

Für uns als Organisatoren von Diabetes-Kids.de war dieser Austausch ebenfalls außerordentlich bereichernd. Besonders wertvoll waren die Gespräche mit den teilnehmenden Familien sowie mit anderen internationalen Organisationen – darunter der ÖDV aus Österreich und die Swiss Diabetes Kids. Der persönliche Kontakt eröffnete neue Perspektiven und bot viele Anregungen für unsere weitere Arbeit für Familien mit einem Kind mit Typ-1-Diabetes.

Ein ganz besonderer Dank gilt dem gesamten MiniMed-Team. Die hervorragende Organisation, die flexible Reaktion auf die hohen Temperaturen und vor allem das große persönliche Engagement waren während des gesamten Wochenendes spürbar. Das Team war mit vollem Herzen dabei und hat mit viel Aufmerksamkeit, Herzlichkeit und Begeisterung dafür gesorgt, dass sich Kinder und Eltern rundum willkommen fühlten.

Der MiniMed Junior Cup 2026 hat eindrucksvoll gezeigt, wie Sport Menschen verbinden kann. Die Kinder konnten erleben, dass sie mit ihrem Diabetes nicht allein sind und dass Typ-1-Diabetes weder Freundschaft noch Fußballbegeisterung oder große gemeinsame Erlebnisse verhindern muss.

Wir nehmen viele schöne Erinnerungen, wertvolle Gespräche und neue internationale Kontakte aus Nyon mit nach Hause. Dieses Wochenende am Genfer See wird den Kindern, ihren Familien und auch uns von Diabetes-Kids noch lange in Erinnerung bleiben.