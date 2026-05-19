Diabetes-Kids begleitet das deutsche Team zum MiniMed Junior Cup 2026 in die Schweiz

Vom 27. bis 28. Juni 2026 wird Nyon in der Schweiz zu einem ganz besonderen Treffpunkt für junge Fußballfans mit Typ-1-Diabetes: Beim MiniMed Junior Cup 2026 kommen Kinder aus verschiedenen europäischen Ländern zusammen, um gemeinsam Fußball zu spielen, neue Freundschaften zu schließen und zu zeigen, dass Diabetes kein Hindernis für Sport, Teamgeist und große Erlebnisse ist.

Auch Diabetes-Kids.de wird mit dem deutschen Team vor Ort sein und die Kinder sowie ihre Begleitpersonen bei diesem besonderen Wochenende unterstützen. Für unsere Community ist das eine tolle Gelegenheit, sichtbar zu machen, was viele Familien jeden Tag erleben: Kinder mit Typ-1-Diabetes können aktiv, mutig und voller Energie ihren Weg gehen – auch auf dem Fußballplatz.

Gespielt wird an einem ganz besonderen Ort: in Nyon, am Sitz der UEFA. Für die teilnehmenden Kinder ist das nicht nur sportlich ein Highlight, sondern auch emotional etwas ganz Besonderes. Sie treffen andere Kinder, die ihren Alltag mit Diabetes verstehen, erleben Gemeinschaft über Ländergrenzen hinweg und merken: Ich bin nicht allein.

Beim MiniMed Junior Cup geht es natürlich um Tore, Pässe, Teamgeist und Spaß am Fußball. Aber es geht um noch viel mehr. Es geht um Selbstvertrauen, um Austausch, um Mut und um das Gefühl: Mit Diabetes ist alles möglich. Genau das passt sehr gut zu dem, wofür Diabetes-Kids seit vielen Jahren steht – Familien zu vernetzen, Kindern positive Erfahrungen zu ermöglichen und zu zeigen, dass Typ-1-Diabetes zwar viel Aufmerksamkeit braucht, aber kein Grund ist, auf Abenteuer zu verzichten.

Das deutsche Team wird von Diabetes-Kids begleitet und wir freuen uns sehr, dass Kinder aus unserer Community diese einmalige Chance bekommen. Für sie wird das Wochenende sicher ein Erlebnis, das lange in Erinnerung bleibt: internationale Begegnungen, gemeinsames Kicken, neue Freunde und viele Momente, in denen Diabetes nicht trennt, sondern verbindet.

Wir danken MiniMed / Medtronic für diese besondere Möglichkeit und freuen uns darauf, das deutsche Team in der Schweiz zu unterstützen.

Nyon, wir kommen – und wir drücken unserem Team schon jetzt ganz fest die Daumen!