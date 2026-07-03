Neu: Die Diabetes-Kids NFC-Notfallkarte von Digicardz

Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes sind im Alltag häufig selbstständig unterwegs – in der Schule, beim Sport, bei Freunden, auf Ausflügen oder auf Reisen. Sollte es zu einer Notfallsituation kommen, kann es wichtig sein, dass Ersthelfende schnell erkennen, dass das Kind Diabetes hat und wie die persönlichen Notfallkontakte erreichbar sind.

Gemeinsam mit Digicardz gibt es jetzt eine speziell gestaltete **Diabetes-Kids NFC-Notfallkarte** sowie passende NFC-Anhänger und ein NFC-Armband.

Wichtige Notfallinformationen per NFC abrufbar

Die Produkte enthalten einen NFC-Chip. Wird ein NFC-fähiges Smartphone daran gehalten, können die zuvor hinterlegten Notfallinformationen direkt im Browser angezeigt werden. Eine zusätzliche App ist dafür nicht erforderlich.

Hinterlegt werden können beispielsweise:

persönliche Notfallkontakte,

Hinweise zum Diabetes,

Informationen zur verwendeten Therapie,

Allergien oder Unverträglichkeiten,

weitere medizinisch relevante Angaben.

Auf der Diabetes-Kids Notfallkarte befinden sich außerdem gut sichtbar der Hinweis auf Diabetes, die Notrufnummer 112 sowie ein Feld für eine persönliche Notfallnummer. Damit sind wichtige Basisinformationen auch ohne das Auslesen des NFC-Chips erkennbar.

Karte, Anhänger oder Armband

Neben der Diabetes-Kids NFC-Notfallkarte stehen weitere Varianten zur Auswahl:

die Notfallkarte mit Diabetes-Kids Logo einzeln,

ein kleiner oder großer NFC-Anhänger,

ein NFC-Armband,

eine Kombination aus Notfallkarte und Anhänger,

eine Kombination aus Notfallkarte und Armband.

So können Familien die Variante wählen, die am besten zum Alter und zum Alltag ihres Kindes passt. Eine Karte kann beispielsweise im Geldbeutel oder in der Diabetes-Tasche aufbewahrt werden, während Anhänger oder Armband direkt am Kind getragen werden können.

Datensparsame technische Lösung

Die eingetragenen Angaben werden nicht als persönliches Profil in einer zentralen Datenbank gespeichert. Sie sind codiert direkt in dem auf dem NFC-Chip hinterlegten Link enthalten und werden beim Aufruf lokal im Browser angezeigt.

Die Daten sind nicht verschlüsselt. Wer Zugriff auf die Karte, den Anhänger, das Armband oder den vollständigen Link hat, kann die hinterlegten Informationen lesen. Deshalb sollten ausschließlich Angaben eingetragen werden, die im Notfall hilfreich sind und von Ersthelfenden gesehen werden dürfen.

Sonderkonditionen für Diabetes-Kids-Familien

Die einzelnen NFC-Produkte kosten regulär jeweils 39 Euro.

Für Diabetes-Kids-Familien bietet Digicardz zusätzlich einen besonderen Kombinationspreis an: Eine Notfallkarte zusammen mit einem Anhänger oder Armband kostet 49 Euro.

Zusätzlich erhalten Diabetes-Kids-User mit dem Rabattcode *diabeteskids* einen Nachlass von 15 Prozent auf den gesamten Einkauf.

Damit reduziert sich der Preis beispielsweise:

bei einem Einzelprodukt von 39 Euro auf 33,15 Euro,

bei der Kombination zum Spezialpreis von 49 Euro auf 41,65 Euro.

Zur Diabetes-Kids NFC-Notfallkarte und den weiteren Varianten:

https://www.digicardz.de/notfallpass-diabetes-kids

Keine Provision für Diabetes-Kids

Transparenz ist uns wichtig: Diabetes-Kids erhält weder eine Provision noch einen Anteil an den Verkaufserlösen.

Der Rabatt und die Sonderkonditionen kommen vollständig den Familien zugute. Wir stellen die Produkte vor, weil sie eine praktische zusätzliche Möglichkeit bieten können, wichtige Notfallinformationen im Alltag schnell verfügbar zu machen.

Eine Ergänzung, kein Ersatz

Eine NFC-Notfallkarte, ein Anhänger oder ein Armband kann zusätzliche Sicherheit geben. Die Produkte ersetzen jedoch nicht die Einweisung von Lehrkräften, Betreuungspersonen, Familienmitgliedern oder Vereinsverantwortlichen in den Umgang mit Diabetes.

Am sinnvollsten sind sie als Ergänzung zu einer gut vorbereiteten Diabetes-Ausstattung, erreichbaren Notfallkontakten und geschulten Bezugspersonen.