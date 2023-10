EASD 2023: Behandlung mit antiviralen Medikamenten könnte Funktion der insulinproduzierenden Betazellen bei Kindern erhalten

Eine Studie legt nahe, dass die Behandlung mit antiviralen Medikamenten die Funktion der insulinproduzierenden Betazellen bei Kindern, die neu mit Typ-1-Diabetes diagnostiziert wurden, erhalten könnte.

Die neue Forschung zeigt, dass bei Kindern, die neu mit Typ-1-Diabetes diagnostiziert wurden, die Behandlung mit antiviralen Medikamenten dazu beitragen könnte, die Funktion der insulinproduzierenden Betazellen der Bauchspeicheldrüse zu erhalten, die normalerweise bei dieser Erkrankung fehlfunktionieren und absterben.

Die Studie wurde von Dr. Ida Maria Mynarek und Hauptuntersucher Professor Knut Dahl-Jørgensen vom Universitätskrankenhaus Oslo in Norwegen und Kollegen durchgeführt. Die Studie ist mit dem INNODIA-Konsortium verbunden.

Typ-1-Diabetes wird normalerweise im Kindesalter diagnostiziert. Es wird angenommen, dass eine Autoimmun-“Kaskade” dazu führt, dass der Körper seine eigenen Betazellen angreift und seine Fähigkeit zur Insulinproduktion zerstört - was dazu führt, dass Menschen mit dieser Erkrankung auf lebenslange Insulinabhängigkeit angewiesen sind. Es gibt keine Heilung für Typ-1-Diabetes.

Frühere epidemiologische Studien haben einen klinisch signifikanten Zusammenhang zwischen einer Enterovirus-Infektion und dem Beginn von klinischem Diabetes gezeigt. Das Ziel dieser Studie war es, die Wirkung einer antiviralen Behandlung mit der Kombination von Pleconaril und Ribavirin auf die Betazellfunktion bei Kindern und Jugendlichen ab dem Beginn von Typ-1-Diabetes zu bestimmen.

In dieser Phase-II-Studie wurden 96 Kinder (6-15 Jahre) zufällig ausgewählt, um eine orale antivirale Behandlung (Pleconaril und Ribavirin) oder ein Placebo für 6 Monate zu erhalten. Der primäre Endpunkt war die verbleibende endogene Insulinproduktion nach 12 Monaten.

Nach 12 Monaten war der C-Peptid-AUC im antiviralen Vergleich zur Placebogruppe signifikant höher. Die Daten zeigten, dass 86% der Teilnehmer in der Behandlungsgruppe und 67% in der Placebogruppe nach 12 Monaten ein maximales C-Peptid > 0,2 pmol/mL hatten.

Es gab keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich des glykierten Hämoglobins (HbA1c), des glykierten Albumins, der Insulindosis, schwerer hypoglykämischer Ereignisse oder unerwünschter Ereignisse nach 12 Monaten. Die Behandlung war sicher und es traten keine schweren unerwünschten Ereignisse auf.

Die Autoren sagen: "Bei Kindern mit neu diagnostiziertem Typ-1-Diabetes bewahrte ein 26-wöchiger Kurs mit zwei antiviralen Medikamenten teilweise die stimulierte C-Peptid-Sekretion 12 Monate nach der Diagnose und ein höherer Anteil der Teilnehmer mit klinisch relevant erhaltener C-Peptid-Sekretion als Placebo.

"Diese Ergebnisse liefern eine Begründung dafür, optimale antivirale Medikamente zu finden, die allein oder als Teil von Kombinationsbehandlungsregimen verwendet werden können, um insulinproduzierende Betazellen bei der Diagnose von Typ-1-Diabetes zu retten. Weitere Studien sollten in einem früheren Stadium des Krankheitsprozesses durchgeführt werden, um zu bewerten, ob eine antivirale Behandlung den Fortschritt des Betazellschadens verzögern könnte, der zu klinischem Typ-1-Diabetes führt.

Quellverweis: Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes (EASD) 2023

Übersetzt und vereinfacht formuliert mit Unterstützung von Chat-GPT