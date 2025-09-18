Zum Hauptinhalt springen

Besser eingestellt mit moderner Technik – Ergebnisse einer weltweiten Studie

 bessereingestelltEine große internationale Studie hat untersucht, wie Kinder mit Typ-1-Diabetes weltweit mit Insulin und Diabetes-Technik (z. B. CGM, Insulinpumpen) versorgt werden – und wie gut dadurch die Blutzuckerwerte sind.

Wer war dabei?

  • Über 42.000 Kinder und Jugendliche aus 56 Ländern
  • Durchschnittsalter: ca. 14 Jahre

Was wurde geschaut?

  • HbA1c-Werte (das „Langzeit-Zuckergedächtnis“)
  • Ob die Kinder CGM, Pumpen, Blutzuckermessgeräte und Insulin bekommen – und ob die Kosten von den Krankenkassen übernommen werden.

Die wichtigsten Ergebnisse

  • Kinder in Ländern/Zentren, wo alles bezahlt und verfügbar ist, hatten deutlich bessere Werte: HbA1c um die 7,6 %.
  • Kinder, die selbst zahlen mussten oder wenig Zugang zu Technik hatten, lagen viel schlechter: HbA1c zwischen 9,6 % und 10,5 %.
  • Das zeigt klar: Zugang + Kostenübernahme = bessere Blutzuckerwerte.

Was heißt das für Familien?

  • Moderne Hilfsmittel wie CGM und Insulinpumpen machen einen echten Unterschied – wenn man sie nutzen kann.
  • Familien profitieren besonders, wenn die Krankenkasse die Kosten übernimmt.
  • Technik allein reicht aber nicht – auch Schulung, Unterstützung und Wissen im Alltag sind wichtig.

Fazit

Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes haben weltweit sehr unterschiedliche Chancen. Damit alle die gleichen Möglichkeiten haben, ist es wichtig, dass Hilfsmittel und Insulin überall verfügbar und bezahlbar sind.

Quellen (leider nur in Englisch)

  1. SWEET Study Group. Global Inequities in Diabetes Technology and Insulin Access and Glycemic Outcomes. Diabetes Care. 2025. PubMed PMID: 40864470
  2. International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD). Clinical Practice Consensus Guidelines: Diabetes technologies. Pediatr Diabetes. 2022.
  3. American Diabetes Association (ADA). Standards of Care in Diabetes – 2025. Diabetes Care. 2025.
  4. SWEET Initiative – Improving outcomes for children and adolescents with diabetes worldwide: https://www.sweet-project.org 

