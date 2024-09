Kompetente Verstärkung für das Team am MVZ medicum.mittelhessen EHM in Weilmünster ab dem 01. Oktober 2024

Ab dem 01. Oktober 2024 wird das Team am MVZ medicum.mittelhessen EHM in Weilmünster durch eine neue Kollegin verstärkt. 😊

Dr. med. Louisa van den Boom, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin mit der Zusatzbezeichnung Diabetologie, unterstützt die Betreuung der jungen Patienten in der Praxis in Weilmünster. 👩‍⚕️ Dr. van den Boom bringt umfangreiche Erfahrung in der Kinder- und Jugendmedizin sowie besondere Expertise als Diabetologin DDG mit. Ihre Anwesenheit wird als große Bereicherung für das Team und als wertvolle Ansprechpartnerin für die Patienten und deren Familien angesehen.

Besonders hervorzuheben ist, dass Dr. med. Louisa van den Boom diese Aufgabe parallel zum Aufbau einer spezialisierten Ambulanz für Kinder und Jugendliche mit Diabetes als neue Chefärztin der Kinderklinik (Klinik für Kinder-, Jugend-, Früh- und Neugeborenen-Medizin) am Helios Klinikum Gifhorn wahrnimmt.

Ihr Ziel ist, betroffenen Familien eine kontinuierliche und umfassende Betreuung zu bieten.