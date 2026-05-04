Typ-1-Diabetes im Krankenhaus: Warum gute Vorbereitung wichtig ist

Ein aktueller englischsprachiger LinkedIn-Artikel von Derek Brandt beschreibt eindrücklich, warum Krankenhausaufenthalte für Menschen mit Typ-1-Diabetes besondere Risiken bergen können. Dabei geht es nicht um den eigentlichen Grund der Aufnahme – etwa eine Operation, Infektion oder Verletzung –, sondern um Fehler im Diabetesmanagement.

Der Autor nennt typische Probleme: Basalinsulin wird gestoppt, weil der Patient nüchtern ist, Insulinpumpen oder CGM-Systeme werden nicht verstanden oder entfernt, Typ-1- und Typ-2-Diabetes werden verwechselt, oder Insulin wird zu spät, falsch dosiert oder gar nicht gegeben. Für Menschen mit Typ-1-Diabetes kann das schnell gefährlich werden, bis hin zur Ketoazidose oder schweren Unterzuckerungen.

Die zentrale Botschaft: Diabetesmanagement im Krankenhaus darf kein Nebenthema sein. Gerade bei Typ-1-Diabetes ist Insulin lebensnotwendig und muss auch während Operationen, Krankheit oder Nahrungskarenz fachgerecht weitergeführt werden.

Für Familien mit Diabetes-Kids bedeutet das: Bei geplanten Krankenhausaufenthalten sollte man gut vorbereitet sein, den Diabetes-Typ klar dokumentieren, Behandlungspläne mitnehmen und – soweit möglich – darauf achten, dass Pumpe, CGM und Basalinsulinversorgung nicht ohne qualifizierten Ersatz abgesetzt werden.

Zum englischsprachigen Originalartikel auf LinkedIn:

The Most Dangerous Place for Your Diabetes Might Be the Hospital – Derek Brandt