Sport & Typ-1-Diabetes: Das kostenlose „Sports & Diabetes“-Materialpaket für Familien

Viele Eltern kennen das: Euer Kind hat Lust auf Sport – und gleichzeitig tauchen sofort Fragen auf. Was passiert mit dem Blutzucker beim Training? Was ist vor, während und nach dem Sport wichtig? Und wie erklärt man das Ganze so, dass es für Kinder, Trainer*innen und Lehrkräfte verständlich und alltagstauglich wird?

Genau hier setzt das Projekt „Sports & Diabetes – Tackling Diabetes with Sport“ an: Es stellt kostenlose, kindgerechte und praktische Materialien rund um Typ-1-Diabetes und Bewegung zur Verfügung – zum Lesen, Mitmachen und Ausdrucken.

Was ist das für ein Projekt?

Im Zentrum stehen zwei Bausteine:

Ein ausführlicher Leitfaden („Diabetes mit Sport begegnen“)

Kombination aus medizinischem Fachwissen und Erfahrungswissen aus dem Sport-Alltag.

Enthält Grundlagen, konkrete Handlungsempfehlungen und viele Praxis-Tools (z. B. Checklisten, Tabellen, Tagebuch).



Ein Comic/Workbook für Kinder („Super D packt den Sport an“)

Erzählt in mehreren kurzen Geschichten, dass Sport mit Typ-1-Diabetes möglich ist – inklusive Situationen aus Training und Alltag (z. B. „Was man im Training tun sollte“, „Alles über Hypos und Hypers“, „Es ist gut zu reden“).

Mit Mitmach-Seiten zum Ausfüllen (z. B. „Ich kann…“-Seiten, Symptom- und Aktionsfelder).

Ergänzend gibt es Druckvorlagen wie Hypo-/Hyper-Tabellen, Aktivitäts-Tagebuch, Aktionsplan und eine Reise-Checkliste.

Was bringt das euch als Eltern konkret?

1) Sicherheit im Sportalltag – Schritt für Schritt

Der Leitfaden erklärt u. a.:

Was Typ-1-Diabetes ist und warum Sport grundsätzlich sinnvoll ist.

Mythen (z. B. „Sport geht nicht mit Typ-1“, „Zucker ist schuld“ etc.) – und was wirklich stimmt.

Diabetes-Technik im Sport (z. B. Blutzuckermessen/CGM, Pumpen, Glukagon, Apps) – als Überblick.

Hypos und Hypers verstehen und handeln: typische Symptome, was zu tun ist, und warum Nachwirkungen nach Sport wichtig sein können.

Wichtig: Die Materialien sind zur Orientierung gedacht und ersetzen keine individuelle medizinische Beratung – im Zweifel immer mit eurem Behandlungsteam abklären.

2) Mehr Selbstständigkeit für euer Kind – in kindgerechter Sprache

Der Comic macht etwas, das im Familienalltag Gold wert ist: Er gibt eurem Kind Worte und Bilder, um Diabetes im Sport zu verstehen und zu erklären. Das hilft auch beim Gespräch mit Trainerinnen, Mitschülerinnen oder Freund*innen.

3) Praxis-Tools zum Mitnehmen: Vom Training bis zur Klassenfahrt

Besonders hilfreich für Eltern (und Betreuungspersonen) sind die Druckvorlagen:

Hypo-Tabelle: „Welche Symptome habe ich – und was mache ich in früher/mittlerer/später Phase?“

Hyper-Tabelle: ebenso für hohe Werte.

Aktivitäts-Tagebuch: Trainingseinheit + Intensität + Glukosewerte/Trend + Essen + Insulinstrategie – super, um Muster zu erkennen.

Aktionsplan: Maßnahmen nach Glukosebereichen (Training/Spiel/Wettkampf/Tag/Nacht/Reise).

Reise-Checkliste: Was muss (je nach Therapie/Technik) wirklich mit?

So könnt ihr das Material in eurem Alltag nutzen

Startet mit dem Comic: Gemeinsam lesen (10–15 Minuten), die Mitmach-Seiten ausfüllen und offen über „Was wäre wenn…?“ sprechen.

Druckt die Hypo-/Hyper-Tabellen aus und hängt sie z. B. an den Kühlschrank oder in die Sporttasche.

Vor einem neuen Sportkurs: Mit Trainerin/Übungsleiterin kurz den Aktionsplan besprechen (Was tun bei Unterzucker? Wer darf was? Wo sind Traubenzucker/Glukagon?).

2–3 Wochen Tagebuch führen, wenn ihr gerade eine neue Sportart startet oder Werte schwer einschätzbar sind – das macht das Feinjustieren mit dem Diabetesteam oft deutlich leichter.

Download

Hier geht’s direkt zum Download des Guides (und zu weiteren Infos zu diesem Projekts):

https://sportsanddiabetes.eu/guide-download/#1677489839397-939972a4-3715