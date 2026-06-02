In Erinnerung an Bastian Hauck

Mit großer Trauer haben wir erfahren, dass unser Freund, Wegbegleiter und Diabetes-Aktivist Bastian Hauck nach langer und schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie verstorben ist.

Bastian hat über viele Jahre hinweg unglaublich viel für die Diabetes-Community bewegt. Mit #dedoc° hat er eine Initiative ins Leben gerufen und bis zuletzt weitergeführt, die Menschen mit Diabetes verbunden, sichtbar gemacht und ihnen eine Stimme gegeben hat — national und international.

Programme wie #dedoc voices und Veranstaltungen wie „Diabetes zum Anfassen“ stehen für genau das, wofür Bastian brannte: Menschen zusammenbringen, Erfahrungen teilen, voneinander lernen und die Perspektive von Menschen mit Diabetes hörbar machen.

Auch für Diabetes-Kids und für mich persönlich war Bastian ein besonderer Mensch. Ich durfte ihn 2009 bei einem Treffen mit Bayer in Wien kennenlernen. Damals berichtete er über seine Ostsee-Umsegelung mit seinem Folkeboot, der Tadorna, als Mensch mit Diabetes. Seitdem hat er Diabetes-Kids und auch mich persönlich immer wieder unterstützt, begleitet, inspiriert und bereichert.

Noch im Januar war Bastian bei unserem 25-jährigen Jubiläum von Diabetes-Kids dabei und hat dort eine wundervolle Rede gehalten — so, wie nur er das konnte: klug, warmherzig, klar, verbindend und voller Überzeugung.

Zuletzt habe ich ihn im März 2026 beim ATTD in Barcelona persönlich getroffen. Es ging ihm da bereits nicht mehr gut. Und trotzdem war er dort, weil es genau sein Ding war. Weil er dafür brannte. Weil die Diabetes-Community für ihn nicht nur ein Thema war, sondern eine Herzensangelegenheit.

Bastian wusste, dass seine Zeit begrenzt war. Umso beeindruckender ist, wie viel er in den vergangenen Jahren trotz schwerer Krankheit noch bewegt hat. Er hat nicht aufgegeben, sondern weiter gestaltet, weiter vernetzt und weiter Mut gemacht. Ich habe ihn immer wieder dafür bewundert, wie offen er mit seiner Situation umging — und wie wenig er sich davon einschränken ließ, solange das nur irgend möglich war.

In einem unserer letzten Gespräche sagte er mir, wie sehr er sich wünscht, dass einige der Dinge, die er ins Leben gerufen hat, weiter Bestand haben — darunter #dedoc voices und „Diabetes zum Anfassen“.

Ich hoffe sehr, dass sich Wege finden, dieses Erbe weiterzuführen. Und ich werde im Andenken an einen wundervollen guten Freund mit Diabetes-Kids tatkräftig dazu beitragen, dass Bastians Anliegen weiterleben.

Wir verlieren mit Bastian einen außergewöhnlichen Menschen: engagiert, mutig, klug, herzlich und verbindend. Sein Wirken wird in der Diabetes-Community noch lange spürbar bleiben.

Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und allen Menschen, die ihm nahestanden.

In tiefer Dankbarkeit und Trauer

Michael Bertsch

für Diabetes-Kids.de