Ausschreibung zum "Thomas-Fuchsberger-Preis" 2024: Bis 15.8. Kandidaten für die diesjährige Diabetes-Charity-Gala nominieren!

Berlin – Zum 13. Mal wird der „Thomas-Fuchsberger-Preis“ in diesem Jahr bei der Diabetes-Charity-Gala am 17. Oktober 2024 in Berlin verliehen. Thomas Fuchsberger, Sohn von Show-Legende Joachim „Blacky” Fuchsberger, verstarb am 14. Oktober 2010 infolge einer Unterzuckerung. Thomas Fuchsberger war an Typ-1-Diabetes erkrankt und als Reisejournalist in aller Welt Botschafter für den Kampf gegen Diabetes. Der „Thomas-Fuchsberger-Preis“ würdigt seine Aufklärungsarbeit. diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe ruft daher in diesem Jahr wieder dazu auf, langjährig und vorwiegend ehrenamtlich Engagierte mit innovativen Projekten als Kandidaten vorzuschlagen. Ausdrücklich sind auch Influencer, auf die diese Kriterien zutreffen, aufgerufen, sich zu bewerben. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.

In 2024 wird wieder eine vorwiegend ehrenamtlich tätige Person ausgezeichnet, die mit ihrem Projekt zur Aufklärung von Typ-1- und/oder Typ-2-Diabetes oder anderen Typen beiträgt oder praktische Hilfe im Umgang mit der Erkrankung leistet. Die Auszeichnung erfolgt jährlich. Der Thomas-Fuchsberger-Preis wird in diesem Jahr präsentiert vom „Diabetes-Anker“ – dem zentralen Angebot (digital, gedruckt, live) für Menschen mit Diabetes aus dem Medienhaus MedTriX Group. Der Preis ist dotiert mit 10.000 Euro, gestiftet von der MedTriX Group, die mit dem „Diabetes-Anker“ als Medienpartner und Platinsponsor die Diabetes-Charity-Gala unterstützt.

Ab sofort können Kandidatenvorschläge für 2024 eingereicht werden für Personen und Influencer, die folgende Kriterien erfüllen:

Das Projekt trägt zur Aufklärung über Typ-1- und/oder Typ-2-Diabetes oder anderen Typen bei oder leistet praktische Hilfe im Umgang mit der Erkrankung. Alternativ kann der Preis auch an eine Person verliehen werden, die sich schon seit Jahren vorwiegend ehrenamtlich in der Aufklärung über Diabetes engagiert hat.

Sofern es sich um ein konkretes Projekt handelt, betreut der/die Projektleiter/in dieses Projekt länger als zwei Jahre und ist vorwiegend ehrenamtlich tätig.

Im Falle der Ehrung einer Person ohne konkretes Projekt benennt der/die Preisträger/in ein soziales Diabetes-Projekt seiner Wahl, an das das Preisgeld weitergereicht wird.

Eine unabhängige Jury wählt aus allen Einreichungen, die bis zum 15. August 2024 eingegangen sind, den Preisträger oder die Preisträgerin aus, der oder die in diesem Jahr in einer feierlichen Zeremonie im Rahmen der Diabetes-Charity-Gala im Tipi am Kanzleramt ausgezeichnet wird. Zu der Gala am 17. Oktober 2024 werden wieder über 250 geladene Gäste aus Politik, Show und Wirtschaft erwartet. Die Kinder von Thomas Fuchsberger, Jenny und Julien, überreichen den Preis seit dem Tod ihres Großvaters „Blacky“ 2014 persönlich auf der Gala.

In der Jury sind vertreten: Diana Droßel (stellv. Vorsitzende diabetesDE –Deutsche Diabetes-Hilfe, Typ 1-Diabetikerin), Jennifer Fuchsberger (Tochter von Thomas, Enkelin von Blacky und Gundel Fuchsberger), Julien Fuchsberger (Sohn von Thomas, Enkel von Blacky und Gundel Fuchsberger), Kathrin Boehm (Vorstandsvorsitzende des Verbands der Diabetes-Beratungs- und Schulungsberufe Deutschland (VDBD)), Dr. Jens Kröger (Vorstandsvorsitzender diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe), Prof. Dr. Andreas Fritsche (Präsident der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG), Hanno Schorlemmer, (Leitung Marketing & Unternehmensentwicklung, MedTriX Group (Sponsor)), Harry Wijnvoord (Vorstandsmitglied diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe, Moderator, Typ 2-Diabetiker).

Bitte reichen Sie folgende Unterlagen ein:

Kurze Projektbeschreibung auf einer DIN A 4-Seite

Einreichung von Foto oder Filmmaterial ausschließlich digital auf CD oder USB-Stick

Lebenslauf des/der Projektleiter*in

Statement, warum ausgerechnet dieses Projekt den Preis verdient hat (max. 500 Zeichen mit Leerzeichen).

Einreichungsadresse:

diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe

Stichwort „Jury Thomas-Fuchsberger-Preis“

Albrechtstr. 9

10117 Berlin

info@diabetesde.org

Einsendeschluss ist der 15. August 2024

Wir wünschen allen Bewerbern viel Glück!

Quellverweis: diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe vom 23.5.2023