Veröffentlicht in Dies&Das. Aktuelle Diabetes-Kids Umfrage: Wie wurde Diabetes bei eurem Kind herausgefunden? Wie wurde Diabetes bei eurem Kind herausgefunden? Wie wurde Diabetes bei eurem Kind herausgefunden? (Mehrfach Nennung möglich) Durch starken Durst und Harndrang Starker Gewichtsverlust Ketoazidose, Azetongeruch Müdigkeit, Übelkeit Selbst herausgefunden Starke Abgeschlagenheit Starke Bauchschmerzen Schlechte laune, wütend, reizbar Zufällig durch eine ärztliche Untersuchung Auffällige Atmung Zufällig durch eine BZ Messung Durch ein diabetisches Koma Durch einen Infekt Ständiger Hunger, keine Gewichtszunahme Durch eine Studie Aufeinanderfolgende Blasenentzündungen Anderes, bitte kurz beschreiben Abstimmen Weitere Umfragen findet ihr hier Symptome Erstellt am 27. Februar 2026.