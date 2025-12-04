Ab sofort: Neuer Kinder- und Jugendbereich auf der Website von DiabetesDE!
Seit Kurzem findet ihr einen neuen Bereich auf der Website von DiabetesDE, der sich voll und ganz an Kinder, Jugendliche und deren Familien richtet, die mit Diabetes leben! Dort gibt es umfassende Informationen von den Warnzeichen für Typ-1-Diabetes bis zu Tipps für die Zeit nach der Diagnose. Der Bereich wird laufend mit neuen Beiträgen erweitert. Also schaut gleich rein, um nichts mehr zu verpassen!
Mehr unter https://www.diabetesde.org/kinder
- Erstellt am .