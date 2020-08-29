Aktuelle Diabetes-Kids Umfrage: Wie lange ist die tatsächliche durchschnittliche Tragedauer Eures FGM/CGM Systems?
Wie lange ist die tatsächliche durchschnittliche Tragedauer Eures FGM/CGM Systems?
Wie lange ist die tatsächliche durchschnittliche Tragedauer Eures FGM/CGM Systems-2020?
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1-3 Tage3.32%
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4-6 Tage18.96%
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7-9 Tage30.33%
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10-13 Tage27.01%
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14 Tage und mehr20.38%
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CGM System, Kontinuierliche Blutzuckermessung
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