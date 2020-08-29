Zum Hauptinhalt springen

Werde unser Facebook Fan

CGM Systeme

Veröffentlicht in CGM Systeme.

Aktuelle Diabetes-Kids Umfrage: Wie lange ist die tatsächliche durchschnittliche Tragedauer Eures FGM/CGM Systems?

Wie lange ist die tatsächliche durchschnittliche Tragedauer Eures FGM/CGM Systems?

Wie lange ist die tatsächliche durchschnittliche Tragedauer Eures FGM/CGM Systems-2020?
  • 1-3 Tage
    3.32%
  • 4-6 Tage
    18.96%
  • 7-9 Tage
    30.33%
  • 10-13 Tage
    27.01%
  • 14 Tage und mehr
    20.38%
← Zurück

Diskutiert diese Umfrage im Diabetes-Kids Diskussionsforum

Weitere Umfragen findet ihr hier

CGM System, Kontinuierliche Blutzuckermessung

  • Erstellt am .

Das könnte auch interessant sein