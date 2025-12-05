Macht Eure Klinik zur "Ausgezeichneten Klinik für Kinder mit Typ1 Diabetes" in Deutschland 2026

Anfang 2026 versenden wir zum neunten Mal in Folge unsere Urkunde "AUSGEZEICHNETE KLINIK FÜR KIDS MIT DIABETES" auf der Basis Eurer Bewertungen an alle ausgezeichneten Kliniken.

Wenn ihr der Meinung seid, daß Eurer Klinik dieses Prädikat verdient, dann

MACHT BITTE MIT beim großen Diabetes-Kids Klinikcheck.

Durch diese Auswertung soll die Qualität der einzelnen Kliniken und Praxen etwas transparenter gemacht werden. Die Fragen und Gewichtungen der einzelnen Punkte entstammt einer Diskussion mit Eltern und auch Kinderdiabetologen.

Hier eine aktuelle Liste der, am meisten und besten bewerteten, kinderdiabetologischen Kliniken/Praxen in Deutschland.

Ein Auszug aus den dort gestellten insgesamt 16 Fragen:

Ist die Klinik/Praxis jederzeit erreichbar:

Ist es bei Problemen kurzfristig möglich einen Termin zu bekommen:

Umfasst Behandlungsspektrum der Einrichtung alle modernen Therapieformen

Zusammensetzung des diabetologischen Teams der Klinik/Praxis

Fühle mich in meiner Klinik/ Praxis gut beraten und aufgehoben

Unterstützt die Klinik die moderne Art der Tagebuchführung

Besteht die Möglichkeit einer "virtuellen" Sprechstunde

u.s.w

Macht mit und bewertet eure Klinik!

Die folgenden Kliniken wurden im genannten Zeitraum häufig und überdruchschnittlich gut bewertet (in Reihenfolge der Plz - Letztes Update vom 23.10.2025):

04103 Leipzig / Universitätsklinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin 06120 Halle/Saale / Universitätsklinikum der Martin-Luther-Universität-Halle-Wittenberg 08280 Aue, HELIOS Klinikum Aue 09116 Chemnitz / Klinikum Chemnitz GGmbH 10365 Berlin / Sana-Klinikum Lichtenberg 12351 Berlin / Diabeteszentrums für Kinder und Jugendliche im Klinikum Neukölln 13353 Berlin / Campus Virchow-Klinikum SPZ - Diabetes 14050 Berlin / DRK-Kliniken Westend 14467 Potsdam / Kinderdiabetologie Ernst von Bergmann Klinikum 16227 Eberswalde / Werner Forßmann Krankenhaus 17475 Greifswald / Universitätsmedizin, Zentrum für Kinder+Jugendmedizin 17495 Karlsburg / Klinikum Karlsburg 21682 Stade / Elbe Klinikum Stade 22149 Hamburg / Kath. Kinderkranken-haus Wilhelmstift 22763 Hamburg / Altonaer Kinderkrankenhaus 23538 Lübeck / Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Lübeck 24105 Kiel / Universitätsklinikum Schleswig Holstein, Campus Kiel 26133 Oldenburg / Elisabeth- Kinderkrankenhaus 26603 Aurich / Ubbo-Emmius-Klinik Kinderklinik Aurich 26789 Leer/Klinikum Leer 28755 Bremen / Klinikum Bremen Nord 30173 Hannover / Kinderkrankenhaus auf der Bult 31785 Hameln / Sana-Klinikum Hameln 32429 Minden/Johannes Wesling Klinikum 33098 Paderborn / St. Vincenz Krankenhaus 33617 Bielefeld / Kinderzentrum Bethel 34125 Kassel / Klinikum Kassel 38518 Gifhorn/Helios Klinikum Gifhorn 40225 Düsseldorf / Universitätsklinikum Klinik für Allgemeine Pädiatrie 41239 Mönchengladbach / Stdt. Kliniken, Elisabeth-Krankenhaus 42859 Remscheid / Sana Klinik Remscheid 44791 Bochum / Universitäts-Kinderklinik 45138 Essen / Elisabeth-Krankenhaus Essen 45886 Gelsenkirchen / Marienhospital Gelsenkirchen 46397 Bocholt / St. Agnes Hospital Bocholt 46483 Wesel, Marien-Hospital 47441 Moers / Krankenhaus Bethanien Moers - Klinik für Kinder- und Jugendmedizin 48653 Coesfeld / Christophorus Kliniken Coesfeld 49074 Osnabrück / Christliches Kinderhospital Osnabrück 49377 Vechta, Marienhospital Kinderklinik 50735 Köln / Kinderklinik Amsterdamerstr 52353 Dueren / St. Marien Hospital Abtlg. für Kinder und Jugendliche 56073 Koblenz / Gemeinschaftsklinikum Mayen-Koblenz, Kinderklinik Kemperhof 57072 Siegen / DRK Kinderklinik Siegen 57548 Kirchen(Sieg) / DRK Krankenhaus Kirchen 59063 Hamm / Evangelisches Krankenhaus Hamm 59227 Ahlen / St. Franziskus-Hospital 60316 Frankfurt / Bürgerhospital und Clementine Kinderhospital 63450 Hanau / Klinikum Hanau - Diabetesambulanz der Klinik für Kinder und Jugendmedizin 63571 Gelnhausen / Krankenhaus Gelnhausen - Klinik für Kinder- und Jugendmedizin 64287 Darmstadt / Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin Margaret 65929 Frankfurt/M. / Varisano Klinikum Frankfurt Höchst 66539 Neunkirchen / Kinderklinik Kohlhof 67346 Speyer / Diakonissen Stiftungskrankenhaus Speyer 67550 Worms / Klinikum Worms Kinderklinik 70174 Stuttgart / Olgahospital 70794 Filderstadt-Bonlanden / Filderklinik 71032 Böblingen / Kinderklinik, Klinikverbund Südwest, Böblingen 71364 Winnenden / Rems-Murr-Klinik 72076 Tuebingen / Diabetes-Ambulanz 72764 Reutlingen / Klinikum am Steinenberg 80337 München / Dr. Von Haunersches Kinderspital 80638 München / Klinikum Dritter Orden 80804 München / Klinikum Schwabing 84036 Landshut / Kinderkrankenhaus St. Marien 86154 Augsburg / KJF Klinik Josefinum Augsburg 86633 Neuburg / St. Elisabeth Kinderklinik Neuburg an der Donau 89075 Ulm / Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin Ulm 90419 Nürnberg / Cnopf`sche Kinderklinik 90471 Nürnberg Klinikum Nürnberg Süd- Diabetesambulanz 91054 Erlangen / Klinik mit Poliklinik für Kinder und Jugendliche der Universität Erlangen-Nürnberg 97422 Schweinfurt / MVZ Leopoldina

Das heißt natürlich nicht, daß andere Kliniken schlechter sind.

Vielleicht übermittelt ihr uns eine Bewertung Eurer Klinik, damit wir auch Eure Klinik in zukünftige Betrachtungen einbeziehen können.

Wir werden diese Liste in regelmässigen Intervallen aktualisieren.

Bitte beachtet auch unsere anderen Umfragen und die interessanten Ergebnisse: