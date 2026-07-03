Ausgezeichnete Kliniken für Kinder mit Typ1 Diabetes in Deutschland 2026 - Update Jul. 2026

Hier eine aktuelle Liste der, am meisten und besten bewerteten, kinderdiabetologischen Kliniken/Praxen in Deutschland.

Dies ist das Ergebnis des großen Diabetes-Kids Klinikchecks der letzten 24 Monate.

Durch diese Auswertung soll die Qualität der einzelnen Kliniken und Praxen etwas transparenter gemacht werden.

Die Fragen und Gewichtungen der einzelnen Punkte entstammt einer Diskussion mit Eltern und auch Kinderdiabetologen.

Ein Auszug aus den dort gestellten insgesamt 16 Fragen:

Ist die Klinik/Praxis jederzeit erreichbar:

Ist es bei Problemen kurzfristig möglich einen Termin zu bekommen:

Umfasst Behandlungsspektrum der Einrichtung alle modernen Therapieformen

Zusammensetzung des diabetologischen Teams der Klinik/Praxis

Fühle mich in meiner Klinik/ Praxis gut beraten und aufgehoben

Unterstützt die Klinik die moderne Art der Tagebuchführung

Besteht die Möglichkeit einer "virtuellen" Sprechstunde

u.s.w

Die folgenden Kliniken wurden im genannten Zeitraum häufig und überdruchschnittlich gut bewertet (in Reihenfolge der Plz - Update vom 3.7.2026):

01307 Dresden / Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der TU Dresden 04103 Leipzig / Universitätsklinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin 06120 Halle/Saale / Universitätsklinikum der Martin-Luther-Universität-Halle-Wittenberg 08280 Aue, HELIOS Klinikum Aue 09116 Chemnitz / Klinikum Chemnitz GGmbH 10365 Berlin / Sana-Klinikum Lichtenberg 12351 Berlin / Diabeteszentrums für Kinder und Jugendliche im Klinikum Neukölln 13353 Berlin / Campus Virchow-Klinikum SPZ - Diabetes 14050 Berlin / DRK-Kliniken Westend 14467 Potsdam / Kinderdiabetologie Ernst von Bergmann Klinikum 16227 Eberswalde / Werner Forßmann Krankenhaus 17495 Karlsburg / Klinikum Karlsburg 21682 Stade / Elbe Klinikum Stade 22149 Hamburg / Kath. Kinderkranken-haus Wilhelmstift 22763 Hamburg / Altonaer Kinderkrankenhaus 23538 Lübeck / Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Lübeck 24105 Kiel / Universitätsklinikum Schleswig Holstein, Campus Kiel 25524 Itzehoe / Klinikum-Itzehoe 26133 Oldenburg / Elisabeth- Kinderkrankenhaus 26603 Aurich / Ubbo-Emmius-Klinik Kinderklinik Aurich 26789 Leer/Klinikum Leer 28755 Bremen / Klinikum Bremen Nord 30173 Hannover / Kinderkrankenhaus auf der Bult 32429 Minden/Johannes Wesling Klinikum 33098 Paderborn / St. Vincenz Krankenhaus 33617 Bielefeld / Kinderzentrum Bethel 34125 Kassel / Klinikum Kassel 37075 Göttingen / Uniklinik Göttingen 38518 Gifhorn/Helios Klinikum Gifhorn 40225 Düsseldorf / Universitätsklinikum Klinik für Allgemeine Pädiatrie 41239 Mönchengladbach / Stdt. Kliniken, Elisabeth-Krankenhaus 42859 Remscheid / Sana Klinik Remscheid 44791 Bochum / Universitäts-Kinderklinik 45138 Essen / Elisabeth-Krankenhaus Essen 46397 Bocholt / St. Agnes Hospital Bocholt 46483 Wesel, Marien-Hospital 47055 Duisburg / Klinikum Duisburg Pädiatrische Diabetologie 48155 Muenster (Westfalen) / Dr.Med.Ralph Ziegler 48653 Coesfeld / Christophorus Kliniken Coesfeld 49074 Osnabrück / Christliches Kinderhospital Osnabrück 49377 Vechta, Marienhospital Kinderklinik 50735 Köln / Kinderklinik Amsterdamerstr 52222 Stolberg / Bethlehem Krankenhaus 52353 Dueren / St. Marien Hospital Abtlg. für Kinder und Jugendliche 56073 Koblenz / Gemeinschaftsklinikum Mayen-Koblenz, Kinderklinik Kemperhof 57072 Siegen / DRK Kinderklinik Siegen 57548 Kirchen(Sieg) / DRK Krankenhaus Kirchen 59063 Hamm / Evangelisches Krankenhaus Hamm 59759 Arnsberg/Klinik für Kinder- und Jugendmedizin (Pädiatrie) - Klinikum Hochsauerland GmbH 59227 Ahlen / St. Franziskus-Hospital 60316 Frankfurt / Bürgerhospital und Clementine Kinderhospital 60590 Frankfurt / Klinikum der J.-W. Goethe Universität 63450 Hanau / Klinikum Hanau - Diabetesambulanz der Klinik für Kinder und Jugendmedizin 64287 Darmstadt / Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin Margaret 65929 Frankfurt/M. / Varisano Klinikum Frankfurt Höchst 66539 Neunkirchen / Kinderklinik Kohlhof 67065 Ludwigshafen / St. Marien und St. Annastiftskrankenhaus 67346 Speyer / Diakonissen Stiftungskrankenhaus Speyer 67550 Worms / Klinikum Worms Kinderklinik 69120 Heidelberg / Uniklinik Heidelberg Kinder + Poliklinik 70174 Stuttgart / Olgahospital 71032 Böblingen / Kinderklinik, Klinikverbund Südwest, Böblingen 71364 Winnenden / Rems-Murr-Klinik 72076 Tuebingen / Diabetes-Ambulanz 80638 München / Klinikum Dritter Orden 80804 München / Klinikum Schwabing 84036 Landshut / Kinderkrankenhaus St. Marien 86633 Neuburg / St. Elisabeth Kinderklinik Neuburg an der Donau 89075 Ulm / Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin Ulm 90419 Nuernberg / Cnopf`sche Kinderklinik 90471 Nürnberg Klinikum Nürnberg Süd- Diabetesambulanz 91054 Erlangen / Klinik mit Poliklinik für Kinder und Jugendliche der Universität Erlangen-Nürnberg 97422 Schweinfurt / MVZ Leopoldina 97980 Bad Mergentheim / Diabetes Zentrum Bad Mergentheim

Das heißt natürlich nicht, daß andere Kliniken schlechter sind.

Vielleicht übermittelt ihr uns eine Bewertung Eurer Klinik, damit wir auch Eure Klinik in zukünftige Betrachtungen einbeziehen können.

Wir werden diese Liste in regelmässigen Intervallen aktualisieren.

Bitte beachtet auch unsere anderen Umfragen und die interessanten Ergebnisse: