Typ-1-Diabetes: Nur wenige Kinder erkranken nach Nachweis von Antikörpern an einer Zöliakie

Tübingen – Die Sorge, dass Zöliakie-spezifische Antikörper bei Kindern mit Typ-1-Diabetes zwangsläufig Vor­bote einer weiteren Autoimmunerkrankung sind, ist in den meisten Fällen unbegründet. Von den Patienten einer Kinderklinik in Tübingen erkrankte nur jeder 10. trotz nachgewiesener Antikörper an einer Zöliakie (Diabetologie und Stoffwechsel, 2024; DOI: 10.1055/s-0044-1785299).

Mehr Infos und Quellverweis: aerzteblatt.de vom 15.5.2024