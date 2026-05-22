mylife Diabetes Care und Weltmeister Timur Oruz starten Partnerschaft

Die mylife Diabetes Care GmbH und der ehemalige deutsche Hockey-Nationalspieler und Weltmeister Timur Oruz haben eine Partnerschaft vereinbart. Ziel der zunächst auf 24 Monate angelegten Zusammenarbeit ist es, das Bewusstsein für moderne Therapieoptionen zu stärken und Menschen mit Typ-1-Diabetes dabei zu unterstützen, ihren Alltag selbstbestimmt zu gestalten.

Liederbach, Deutschland, [21. Mai 2026] – Die mylife Diabetes Care GmbH (ehemals Ypsomed GmbH) und der ehemalige deutsche Hockey-Nationalspieler und Weltmeister Timur Oruz haben eine Partnerschaft vereinbart. Ziel der zunächst auf 24 Monate angelegten Zusammenarbeit ist es, das Bewusstsein für moderne Therapieoptionen zu stärken und Menschen mit Typ-1-Diabetes dabei zu unterstützen, ihren Alltag selbstbestimmt zu gestalten.

Timur Oruz lebt selbst seit 26 Jahren mit Typ-1-Diabetes und hat kürzlich von einer Insulintherapie mit Pen auf das automatisierte Insulinabgabe-System mylife Loop gewechselt. Im Rahmen der Partnerschaft wird er seine persönlichen Erfahrungen teilen und dabei insbesondere die Fragen und Vorbehalte gegenüber Insulinpumpen und AID-Systemen adressieren.

„Ich habe mich über viele Jahre bewusst gegen eine Pumpentherapie entschieden, allerdings habe ich die enorme Entwicklung auf dem Markt beobachtet und freue mich nun darauf, meine eigenen Erfahrungen zu machen und die Time-in-Range nochmal zu verbessern“, sagt Timur Oruz. „Das Diabetes-Management ist so individuell wie die Betroffenen und gleichzeitig hoffe ich, dass ich mit meinen Erfahrungen anderen helfen kann.“

Im Mittelpunkt der Kooperation steht der Alltag von Menschen mit Typ-1-Diabetes. Ziel ist es, sie zu ermutigen, ihren eigenen Weg im Umgang mit der Erkrankung zu finden und moderne Therapieoptionen selbstbewusst zu nutzen.

mylife Diabetes Care verfolgt mit der Partnerschaft das Ziel, moderne automatisierten Insulintherapien verständlicher und zugänglicher zu machen. Das mylife Loop System ist ein automatisiertes Insulinabgabe-System, das über das Smartphone gesteuert wird. Es ermöglicht Nutzern, sich eine Auszeit von Ihrem Diabetes zu nehmen und mehr Freiheit im Alltag zu gewinnen.

„Neue Technologien sollen Menschen im Alltag unterstützen – nicht zusätzlich belasten.“, sagt Dirk Scherff, General Manager DACH. „Timur steht für einen authentischen, ehrlichen Umgang mit Typ-1-Diabetes, selbst im Spitzensport – genau das macht diese Zusammenarbeit so besonders.“

Neben der Aufklärung über AID-Systeme bietet die Kooperation persönliche Einblicke in das Leben mit Typ-1-Diabetes – im Alltag, im Beruf und im Sport. Im Fokus steht dabei eine klare Botschaft: Nicht trotz – sondern mit Diabetes ist vieles möglich.

Quellverweis: mylife Pressemeldung vom 21.5.2026