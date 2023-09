Werdet Diabetes-Kids Produkt-Tester!

Hallo, liebe Diabetes-Kids Familien! Wir möchten euch gerne zu einer besonderen Aktion einladen: Ihr habt die Möglichkeit, euch als Interessent für Produkttests für neue Diabetes Produkte zu bewerben. Dabei geht es um Produkte wie Katheder, Insulinpumpen, CGM Systeme, Apps und vieles mehr. Ihr könnt euch in eine Interessentenliste eintragen und bekommt dann von uns sporadisch Angebote zur Teilnahme an freiwilligen Produkttests. Hier geht es natürlich nicht um die Einnahme von Medikamenten!

Warum solltet ihr mitmachen? Weil ihr damit einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Diabetesversorgung leisten könnt. Ihr könnt eure Erfahrungen und Meinungen zu den Produkten mit uns und den Herstellern teilen und so helfen, die Produkte an eure Bedürfnisse anzupassen. Außerdem habt ihr die Chance, neue Produkte vor allen anderen auszuprobieren und vielleicht sogar zu behalten.

Die Vergütung für die Teilnahme an den Tests hängt von dem jeweiligen Produkt und dem Hersteller ab. Manche Produkte könnt ihr nach dem Test behalten, manche werden euch zurückgeschickt. Manche Hersteller bieten euch auch Gutscheine oder andere Prämien an. Ihr werdet immer vorab über die Vergütung informiert, bevor ihr euch für einen Test entscheidet. Ihr habt also die volle Kontrolle und könnt selbst entscheiden, ob ihr mitmachen wollt oder nicht.

Wie könnt ihr mitmachen? Ganz einfach: Klickt auf den folgenden Link und tragt euch in die Interessentenliste ein: https://www.diabetes-kids.de/Newsletter-Abo.

Die Anmeldung ist unverbindlich und kostenlos. Ihr könnt euch auch jederzeit wieder abmelden.

Wir freuen uns auf eure Anmeldungen und euer Feedback!