Nein, ich habe nicht zu viel Süßes genascht - Mein Alltag mit Diabetes aus der Rubrik Schülertexte

Die Krankheit wurde bei mir 2014 diagnostiziert. Es gibt nichts, was wirklich verboten ist an Lebensmitteln oder an sonstigen Dingen, man muss nur darauf achten, dass der Blutzuckerspiegel stabil ist, das ist alles. Was der Körper eigentlich allein machen sollte, müssen Diabetikerinnen und Diabetiker selbst übernehmen: Blutzucker messen, Insulin spritzen und darauf achten, dass der Blutzuckerspiegel nicht ansteigt oder fällt.

Mehr Infos und der komplette Artikel unter

badische-zeitung.de vom 17.12.2021

Drucken E-Mail