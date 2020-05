Insulinversorgung aus dem Auge. Klinische Studie wurde bewilligt

Forschers des Bascom Palmer Eye Instituts in Miami haben herausgefunden, daß Immunzellen im Auge weniger aktiv sind. Deshalb möchten Sie in einer Studie nun 10 Diabetespatienten insulinproduzierende Betazellen ins Auge spritzen. Im Tierversuch mit Affen funktioniert diese Methode bereits und der Insulinbedarf der Tiere konnte so um mehr als die Hälft veringert werden, wie das Schweizer Tagblatt schreibt.

Mehr dazu und Quellverweis: tagblatt.ch vom 8.5.2020

Tags: Heilung, Forschung, Studien, Inselzellen

