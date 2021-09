Aktuelle Diabetes-Kids Umfrage: Wie oft lasst Ihr die Augen eures Kindes mit Diabetes untersuchen?

Cheffchen antwortete auf das Thema: #116555 31 Aug 2021 22:24

Es hilft natürlich wenn man mal ein Jahr vor eigentlich Pflicht das mal angeht, so hat man kein druck und Kind kennt das drum rum, ist jetzt natürlich etwas spät für euch.



Die Augentropfen tun ja nicht weh, am Anfang sieht er nur etwas verschwommen, da kann man ja auch seine Späße mit machen, so wie nach 7 Bier, nur später das Lichtempfindlich nervt etwas, deswegen eher ruhiger angehen und nicht gleich zum Rave-Konzert oder Kino aber nach vielleicht 3-4h hat sich das auch erledigt.



Cheffchen