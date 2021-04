Lübeck: Das Sommercamp 2021 (ehemals Pfingstcamp)

Vom Donnerstag, 22. Juli 2021

Bis Sonntag, 25. Juli 2021



Unser Pfingsttreffen wird in den Sommer verlegt und in Lübeck (Schleswig-Holstein) stattfinden. Vom Donnerstag 22. Juli bis Sonntag 25. Juli 2021 können Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes ab 13 Jahren eine tolles Freizeit erleben. Wie immer gilt: Die Älteren helfen den Jüngeren und alle haben gemeinsam Spaß und den Diabetes gut im Griff.

Diabetesberaterin Andrea Witt und ihr "Zuckerschnuten"-Team haben das traditionelle Pfingstcamp der DDH-M nach Lübeck und in den Sommer verlegt. In der Deutschen Jugendherberge Lübeck am Burgtor haben alle Kinder und Jugendlichen viel Platz, sodass auch den Auflagen der Corona-Pandemie entsprochen werden kann und die Ansteckungsgefahr minimiert wird. Die Schnutenpullis (FFP2 Masken) gehören natürlich noch in den Rucksack gepackt. Für Corona-Schnelltests wird gesorgt.

Wir müssen die Pfingstfreizeit in Eckernförde 2021 absagen, wie auch schon im letzten Jahr. Wir haben uns entscheiden, dass wir das Event wieder in Lübeck machen wollen. Das hatte im letzten Jahr so gut geklappt. Das Pandemiegeschehen ist einfach noch zu präsent und wir möchten mit den Kindern und Jugendlichen auch etwas unternehmen und Spaß haben. Unter strengen Pandemieauflagen ist das nicht möglich. Wir hoffen, dass im Juli alles etwas entspannter ist.

Die Pfingstfreizeit findet als Sommerevent über das verlängerte Wochenende vom 22. bis 25. Juli 2021 in der Jugendherberge Lübeck am Burgtor statt. Für die Fahrt können sich bis zu 40 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Diabetes Typ 1 ab 13 Jahren anmelden.

Projektleitung

Andrea Witt | Diabetesberaterin DDG am 22.4.2021

Mehr Infos unter https://menschen-mit-diabetes.de/projekte/pfingstcamp-diabetes-im-norden