D>>Talk - Digital//Diabetes//Dexcom - Mit Diabetes on tour: Urlaub, Reisen und rechtliche Aspekte

Montag, 14. Juni 2021, 19:00 - 21:00



D>>TALK – So heißt die neue Patienten Online-Veranstaltungsreihe der Firma Dexcom. In Zusammenarbeit mit der Charité Berlin informiert die Firma Euch kontinuierlich in exklusiven Experten-Vorträgen zu verschiedenen Themen rund um Diabetes.

Hier die nächsten Themen: