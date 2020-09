Obertauern: ÖDV-Diabetes-Up-Date für Jugendliche 13 -18 Jahre

Vom Sonntag, 18. Juli 2021

Bis Samstag, 24. Juli 2021



Aufrufe : 8

Veranstalter/Organisation: Österreichische Diabetikervereinigung



Fachpersonal: Medizinisches/Pädagogisches Betreuerteam – 6 Personen

1 Ärztin, 2 DGKS bzw. DKKS mit Ausbildung zur Diabetesberaterin, 2 pädagogische Betreuungspersonen;

1 Diaetologin, 1 Praktikantin Dätologie, 1 klin. Psychologin auf Abruf



Bedingt durch die chronische Erkrankung, die Besonderheiten in der Ernährung (Berechnung der Kohlenhydrate bei jeder Mahlzeit), täglich mehrmalige Blutzuckerkontrollen und Insulingaben, Erkennen und Behandeln von Unterzuckerungen- auch nachts, ist eine besonders umsichtige Betreuung erforderlich. Die Jugendlichen werden beim täglichen Diabetesmanagement (Anpassung der Insulintherapie, Ernährung) von Fachpersonal begleitet, beraten und geschult.



Zielsetzung:

• Bessere Akzeptanz der chronischen Erkrankung durch den ungezwungenen Kontakt und Spaß mit

Gleichaltrigen/Betroffenen

• Unterstützung bei der Anpassung der Diabetes-Therapie in der Pubertät

• Auffrischungsschulungen in Bezug auf die Ernährung, Bewegung und in der Diabetestherapie

• Motivation zur sachgerechten Durchführung der Insulintherapie

• Stärkung des Selbstvertrauens

• Erfahrungsaustausch im täglichen Diabetes-Management mit Gleichaltrigen/Betroffenen

• Förderung in Sozialkompetenz und Teamfähigkeit



Teilnehmer: 20 Jugendliche mit Diabetes aus versch. Bundesländern