Kinderdiabetologe/in gesucht – Begleitung für „Diabetes-Kids Ahoi 2026“ (13.–16. Mai 2026)

Wir brauchen deine Unterstützung! 😊

Für unseren Diabetes-Kids Segeltörn „Diabetes-Kids Ahoi 2026“ suchen wir noch eine(n) engagierte(n) Kinderdiabetolog(en/in), der/die Lust hat, uns vom 13. bis 16. Mai 2026 zu begleiten.

Leider ist es dieses Jahr wie verhext: So ziemlich alle Kinderdiabetolog:innen, die wir kennen, sind genau in dieser Zeit im Urlaub oder auf dem parallel stattfindenden DDG-Kongress – deshalb dieser öffentliche Aufruf.

Worum geht’s?

Wir stechen gemeinsam mit ca. **17 Kids mit Typ-1-Diabetes (10–16 Jahre)** und jeweils **einem Elternteil** für vier Tage in See:

• Start: Mittwoch, 13. Mai 2026 (Anreise bis 20:00 Uhr)

• Ende: Samstag, 16. Mai 2026 (Rückkehr ca. 16:00 Uhr)

• Revier: Wattenmeer / Inseln ab Harlingen (Niederlande)

• An Bord des Segelschiffs Noorderlicht (Unterbringung in Zweibett Kajüte)

Was wir uns von dir wünschen:

• Du hast Erfahrung in der Betreuung von Kindern/Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes (Klinik/Schwerpunktpraxis/ambulanter Bereich).

• Du hast Lust, vier Tage mit Kids und ihren Eltern an Bord zu verbringen – und dein Fachwissen dort einzubringen, wo es gerade gebraucht wird.

• Du bist während des Törns als medizinische Ansprechperson dabei (z. B. für Fragen, Einschätzungen, „Was tun wenn…?“, Hypo/Hyper-Management, allgemeine Sicherheit).

• Keine Sorge: Die Eltern sind natürlich durchgehend dabei und verantwortlich – es geht um zusätzliche Sicherheit, Erfahrung und Ruhe für alle.

Was wir bieten:

• Ein besonderes Erlebnis mit einer tollen Gruppe – und ganz viel „Meer, Wind & Gemeinschaft“.

• Anreise-Kosten sowie Kost & Logis an Bord übernehmen wir.

• Ein Umfeld, in dem du spürst, wie viel solche Erlebnisse Familien wirklich bringen.

Interesse oder Fragen?

Dann melde dich bitte direkt bei uns – am liebsten kurz mit ein paar Zeilen zu dir (wo du arbeitest, Erfahrungsschwerpunkt, Handy-Kontakt).

Kontakt:

Michael Bertsch

E-Mail: webmaster@diabetes-kids.de

Telefon: 0157 / 81286548

Alle Infos zum Törn („Diabetes-Kids Ahoi 2026“) findest du auf https://www.diabetes-kids.de/diabetes-kids-ahoi-2026

Danke fürs Weiterleiten an Kolleg:innen, Diabetes-Teams und Eure Netzwerke!