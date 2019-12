Weltneuheit DIA.log: Telemedizinische Anwendung für Diabetiker

messen, injizieren, fertig – endlich alle Behandlungsdaten auf einen Blick

Medimatik, ein junges Medizintechnikunternehmen, erfindet das Diabetikertagebuch neu. Mit engagierten Partnern erleichtert es Diabetikern ihren Alltag. Nach zweijähriger Entwicklungsarbeit hat das Team von Medimatik um den Mediziner Janko Schildt ein automatisches Diabetikertagebuch entwickelt.

DIA.log besteht aus einem modernen Blutzuckermessgerät mit automatischer Funkschnittstelle, einer Funkübertragungsstation und einem automatisch geführten Tagebuch. Der DIA.log Pen ist als weltweit erster Insulinpen mit einer Funkschnittstelle ausgestattet worden. Er ist geeignet für 3 ml Insulinpatronen aller führenden Insulinhersteller. Alle gemessenen Blutzuckerwerte und alle gespritzten Insulinmengen werden von DIA.log automatisch gespeichert und übertragen. Die Datenspeicherung und der Datenversand erfolgen vollautomatisch. Der Diabetiker muss keinerlei zusätzliche Bedienung lernen, er muss keine Software installieren, braucht keinen Computer und kein spezielles Mobiltelefon. Der Diabetiker kann alle Daten, geschützt nach den aktuellsten Anforderungen, über das DIA.log Portal abrufen, seinem Arzt Zugriff auf die Daten gestatten oder sich sein Tagebuch ausgedruckt zuschicken lassen.

In diesem Jahr wird Medimatik 2.010 Diabetiker mit DIA.log ausstatten. Die Bewerbungsfrist für die frühe Teilnahme an DIA.log beginnt am 01.09.2010. "Wir sind zuversichtlich, ab dem kommenden Jahr DIA.log flächendeckend anbieten zu können", sagt Geschäftsführer Jens Wiedeck.

Medimatik ist ein junges, deutsches Medizintechnikunternehmen. Es wurde von Dr. med. Janko Schildt gegründet. Die täglichen Erfahrungen von ihm und seinen Patienten sind die Grundlage für DIA.log. Gemeinsam mit einem kompetenten Team aus den Bereichen Medizin, Technik, Software und Wirtschaft wurde DIA.log zur Serienreife entwickelt. Es ist heute das weltweit umfassendste Konzept zur individuellen Unterstützung bei der Diabetes-Dokumentation. Medimatik entwickelt für Diabetes-Patienten und geht dabei neue Wege. Die Sicherheit und der Komfort der Patienten stehen dabei im Vordergrund.

