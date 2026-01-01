2026
Januar 2026
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Donnerstag, 01. Januar 2026 16:00
Rheinbach: Treffen der SHG zuckerstarkekids.de :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Donnerstag, 01. Januar 2026 19:00
Rostock:Treffen der Elterngruppe Die Millimolers e.V. :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Dienstag, 06. Januar 2026 16:00
Duisburg: Diabetes Kinder und Jugend-Treff Duisburg :: DiabetesDE Events
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Dienstag, 06. Januar 2026 19:00 - 21:00
Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie - Schwerpunkt: Zwischen Zwangsjacke und Vogelfreiheit - Erziehung von Kindern mit Diabetes :: Diabetes-Kids Online Sprechstunde Diabetes&Psychologie
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Mittwoch, 07. Januar 2026 19:00 - 21:00
Pforzheim: Selbsthilfe Gruppe Diabetiker Treff Pforzheim :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Mittwoch, 07. Januar 2026 19:00 - 20:30
Online: Achtsam ins neue Jahr mit Diabetes :: Sonstiges
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Mittwoch, 07. Januar 2026 20:00
Aachen: Treffen der Elterninitiative diabetischer Kinder und Jugendlicher e.V. :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Donnerstag, 08. Januar 2026 19:30
Diabetes-Kids Virtuell: Online Elterntreff :: Diabetes-Kids Online Events
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Samstag, 10. Januar 2026 13:00 - 17:00
Save the date! 25 jähriges Jubiläum von Diabetes-Kids.de :: Diabetes-Kids Events
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Samstag, 10. Januar 2026 13:00 - 17:00
Herstellermesse und Infotag zum 25-jährigen Jubiläum von Diabetes-Kids! Eintritt frei! :: Diabetes-Kids Events
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Sonntag, 11. Januar 2026 19:30
Leer: Elterntreff der DSHG Leer :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Mittwoch, 14. Januar 2026 16:00 - 18:00
Potsdam: Treffen der DiaKids-Gruppe in Potsdam :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Mittwoch, 14. Januar 2026 19:00 - 20:30
Online: Achtsam ins neue Jahr mit Diabetes :: Sonstiges
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Mittwoch, 14. Januar 2026 19:30
Dachau und Fürstenfeldbruck: Treffen der Elterninitiative Sweetlife :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Freitag, 16. Januar 2026 - Sonntag, 18. Januar 2026
Zuckerschnuten Wintertreff am Plöner See :: Events der Zuckerschnuten
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Freitag, 16. Januar 2026 17:00 - 18:00
Essen: Treffen der Selbsthilfegruppe DIA Kids SHG für Eltern und Angehörigen von Kindern mit Diabetes :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Samstag, 17. Januar 2026
Online-Masterclass - Gemeinsam stark mit Diabetes :: Info Veranstaltungen
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Dienstag, 20. Januar 2026 19:00 - 21:00
Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie - Schwerpunkt: Diabetes bei Jugendlichen :: Diabetes-Kids Online Sprechstunde Diabetes&Psychologie
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Mittwoch, 21. Januar 2026 16:00 - 18:00
Potsdam: Treffen der DiaKids-Gruppe in Potsdam :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Mittwoch, 21. Januar 2026 19:00 - 20:30
Online: Achtsam ins neue Jahr mit Diabetes :: Sonstiges
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Sonntag, 25. Januar 2026
Berlin: Ausflug der Zuckerschnuten Schleswig-Holstein :: Events der Zuckerschnuten
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Montag, 26. Januar 2026 17:30
Hamburg: Montagstreffen der Eltern Kind Gruppe DiabetesHilfe Nord e.V. :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Montag, 26. Januar 2026 19:00
München: Treffen der Diab-Club Typ-1-Diabetiker ab 18 :: DDB Events
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Dienstag, 27. Januar 2026 19:00 - 21:00
Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie - Schwerpunkt: Diabetes seelisch verarbeiten - wie können Eltern helfen? :: Diabetes-Kids Online Sprechstunde Diabetes&Psychologie
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Mittwoch, 28. Januar 2026 19:00 - 20:30
Online: Achtsam ins neue Jahr mit Diabetes :: Sonstiges
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Freitag, 30. Januar 2026
Vorarlberg: Stammtisch Typ 1 Diabetiker Vorarlberg :: Events in Österreich
Februar 2026
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Dienstag, 03. Februar 2026 16:00
Duisburg: Diabetes Kinder und Jugend-Treff Duisburg :: DiabetesDE Events
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Dienstag, 03. Februar 2026 19:00 - 21:00
Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie - Schwerpunkt: Wie kann ich den Diabetes bei meinem Kind innerlich verarbeiten? :: Diabetes-Kids Online Sprechstunde Diabetes&Psychologie
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Mittwoch, 04. Februar 2026 19:00 - 21:00
Pforzheim: Selbsthilfe Gruppe Diabetiker Treff Pforzheim :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Mittwoch, 04. Februar 2026 19:00 - 20:30
Online: Achtsam ins neue Jahr mit Diabetes :: Sonstiges
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Mittwoch, 04. Februar 2026 20:00
Aachen: Treffen der Elterninitiative diabetischer Kinder und Jugendlicher e.V. :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Donnerstag, 05. Februar 2026 16:00
Rheinbach: Treffen der SHG zuckerstarkekids.de :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Donnerstag, 05. Februar 2026 18:00
Münsterland: Diabetes Stammtisch Region Münsterland - Für Eltern und Großeltern :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Donnerstag, 05. Februar 2026 19:00
Rostock:Treffen der Elterngruppe Die Millimolers e.V. :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Dienstag, 10. Februar 2026 19:00 - 21:00
Diabetes-Kids Virtuell: Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie - Schwerpunkt: Diabetes bei den Kleinsten :: Diabetes-Kids Online Sprechstunde Diabetes&Psychologie
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Dienstag, 10. Februar 2026 20:00
Papenburg: Treffen der SHG Insulino :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Mittwoch, 11. Februar 2026 16:00 - 18:00
Potsdam: Treffen der DiaKids-Gruppe in Potsdam :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Mittwoch, 11. Februar 2026 19:00 - 20:30
Online: Achtsam ins neue Jahr mit Diabetes :: Sonstiges
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Mittwoch, 11. Februar 2026 19:30
Leer: Elterntreff der DSHG Leer :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Montag, 16. Februar 2026 17:00 - 18:00
Essen: Treffen der Selbsthilfegruppe DIA Kids SHG für Eltern und Angehörigen von Kindern mit Diabetes :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Mittwoch, 18. Februar 2026 16:00 - 18:00
Potsdam: Treffen der DiaKids-Gruppe in Potsdam :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Sonntag, 22. Februar 2026 11:00 - 16:00
Bad Harzburg: Eltern-Kind-Treff der Diabetiker Niedersachsen 2026 :: Info Veranstaltungen
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Montag, 23. Februar 2026 17:30
Hamburg: Montagstreffen der Eltern Kind Gruppe DiabetesHilfe Nord e.V. :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Montag, 23. Februar 2026 19:00
München: Treffen der Diab-Club Typ-1-Diabetiker ab 18 :: DDB Events
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Mittwoch, 25. Februar 2026 19:00 - 20:30
Online: Achtsam durch die Fastenzeit mit Diabetes :: Sonstiges
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Freitag, 27. Februar 2026
Vorarlberg: Stammtisch Typ 1 Diabetiker Vorarlberg :: Events in Österreich
März 2026
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Dienstag, 03. März 2026 16:00
Duisburg: Diabetes Kinder und Jugend-Treff Duisburg :: DiabetesDE Events
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Dienstag, 03. März 2026 19:00 - 21:00
Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie - Schwerpunkt: Panik vor dem Pieks :: Diabetes-Kids Online Sprechstunde Diabetes&Psychologie
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Mittwoch, 04. März 2026
F.A.Z. / #dedoc* Konferenz „Gesundheit & Ernährung“ :: Info Veranstaltungen
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Mittwoch, 04. März 2026 19:00 - 21:00
Pforzheim: Selbsthilfe Gruppe Diabetiker Treff Pforzheim :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Mittwoch, 04. März 2026 19:00 - 20:30
Online: Achtsam durch die Fastenzeit mit Diabetes :: Sonstiges
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Mittwoch, 04. März 2026 20:00
Aachen: Treffen der Elterninitiative diabetischer Kinder und Jugendlicher e.V. :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Donnerstag, 05. März 2026 16:00
Rheinbach: Treffen der SHG zuckerstarkekids.de :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Donnerstag, 05. März 2026 19:00
Rostock:Treffen der Elterngruppe Die Millimolers e.V. :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Mittwoch, 11. März 2026 16:00 - 18:00
Potsdam: Treffen der DiaKids-Gruppe in Potsdam :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Mittwoch, 11. März 2026 19:30
Leer: Elterntreff der DSHG Leer :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Mittwoch, 11. März 2026 19:30
Dachau und Fürstenfeldbruck: Treffen der Elterninitiative Sweetlife :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Freitag, 13. März 2026 - Freitag, 20. März 2026
Konstanz: Diabetes-Schulungen für Kinder und Jugendliche 2026 :: Schulungen/Kuren
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Montag, 16. März 2026 17:00 - 18:00
Essen: Treffen der Selbsthilfegruppe DIA Kids SHG für Eltern und Angehörigen von Kindern mit Diabetes :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Dienstag, 17. März 2026 19:00 - 21:00
Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie - Schwerpunkt: Diabetes ganz frisch - Was nun? :: Diabetes-Kids Online Sprechstunde Diabetes&Psychologie
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Mittwoch, 18. März 2026 16:00 - 18:00
Potsdam: Treffen der DiaKids-Gruppe in Potsdam :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Mittwoch, 18. März 2026 19:00 - 20:30
Online: Achtsam durch die Fastenzeit mit Diabetes :: Sonstiges
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Samstag, 21. März 2026 - Samstag, 28. März 2026
Österreich:Diabetes-Kids Skifreizeit 2026 :: Diabetes-Kids Events
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Mittwoch, 25. März 2026 19:00 - 20:30
Online: Achtsam durch die Fastenzeit mit Diabetes :: Sonstiges
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Freitag, 27. März 2026
Vorarlberg: Stammtisch Typ 1 Diabetiker Vorarlberg :: Events in Österreich
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Samstag, 28. März 2026 14:00 - 18:00
Sülfeld: Turnen mit den Zuckerschnuten Schleswig-Holstein :: Events der Zuckerschnuten
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Montag, 30. März 2026 17:30
Hamburg: Montagstreffen der Eltern Kind Gruppe DiabetesHilfe Nord e.V. :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Montag, 30. März 2026 19:00
München: Treffen der Diab-Club Typ-1-Diabetiker ab 18 :: DDB Events
April 2026
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Mittwoch, 01. April 2026 19:00 - 21:00
Pforzheim: Selbsthilfe Gruppe Diabetiker Treff Pforzheim :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Mittwoch, 01. April 2026 19:00 - 20:30
Online: Achtsam durch die Fastenzeit mit Diabetes :: Sonstiges
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Mittwoch, 01. April 2026 19:30
Diabetes-Kids Virtuell: Online Elterntreff :: Diabetes-Kids Online Events
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Mittwoch, 01. April 2026 20:00
Aachen: Treffen der Elterninitiative diabetischer Kinder und Jugendlicher e.V. :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Donnerstag, 02. April 2026 16:00
Rheinbach: Treffen der SHG zuckerstarkekids.de :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Donnerstag, 02. April 2026 18:00
Münsterland: Diabetes Stammtisch Region Münsterland - Für Eltern und Großeltern :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Donnerstag, 02. April 2026 19:00
Rostock:Treffen der Elterngruppe Die Millimolers e.V. :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Dienstag, 07. April 2026 16:00
Duisburg: Diabetes Kinder und Jugend-Treff Duisburg :: DiabetesDE Events
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Dienstag, 07. April 2026 19:00 - 21:00
Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie - Schwerpunkt: Zwischen Zwangsjacke und Vogelfreiheit - Erziehung von Kindern mit Diabetes :: Diabetes-Kids Online Sprechstunde Diabetes&Psychologie
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Mittwoch, 08. April 2026 16:00 - 18:00
Potsdam: Treffen der DiaKids-Gruppe in Potsdam :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Mittwoch, 08. April 2026 19:00 - 20:30
Online: Achtsam durch die Fastenzeit mit Diabetes :: Sonstiges
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Samstag, 11. April 2026 19:30
Leer: Elterntreff der DSHG Leer :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Dienstag, 14. April 2026 20:00
Papenburg: Treffen der SHG Insulino :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Mittwoch, 15. April 2026 16:00 - 18:00
Potsdam: Treffen der DiaKids-Gruppe in Potsdam :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Donnerstag, 16. April 2026 17:00 - 18:00
Essen: Treffen der Selbsthilfegruppe DIA Kids SHG für Eltern und Angehörigen von Kindern mit Diabetes :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Freitag, 17. April 2026 - Freitag, 24. April 2026
Konstanz: Diabetes-Schulungen für Kinder und Jugendliche 2026 :: Schulungen/Kuren
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Dienstag, 21. April 2026 19:00 - 21:00
Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie - Schwerpunkt: Diabetes seelisch verarbeiten - wie können Eltern helfen? :: Diabetes-Kids Online Sprechstunde Diabetes&Psychologie
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Mittwoch, 22. April 2026 18:00
Karlsruhe: Austausch für Eltern von Kindern mit Diabetes - Gründungstreffen :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Freitag, 24. April 2026
Vorarlberg: Stammtisch Typ 1 Diabetiker Vorarlberg :: Events in Österreich
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Samstag, 25. April 2026 10:00 - 16:00
Waiblingen-Bittenfeld: Handballtag für Kids und Teens mit Typ-1-Diabetes :: Freizeiten
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Montag, 27. April 2026 17:30
Hamburg: Montagstreffen der Eltern Kind Gruppe DiabetesHilfe Nord e.V. :: Treffen von Selbsthilfegruppen
-
Montag, 27. April 2026 19:00
München: Treffen der Diab-Club Typ-1-Diabetiker ab 18 :: DDB Events
Mai 2026
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Freitag, 01. Mai 2026 13:00 - 16:00
Elterlein: Huskywanderung für Diakids und Familie :: Termine der lokalen Diabetes-Kids Gruppen
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Sonntag, 03. Mai 2026 14:00
Diabetes Kids Hamburg :: Diabetes-Kids Events
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Dienstag, 05. Mai 2026 16:00
Duisburg: Diabetes Kinder und Jugend-Treff Duisburg :: DiabetesDE Events
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Dienstag, 05. Mai 2026 19:00 - 21:00
Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie - Schwerpunkt: Wie kann ich den Diabetes bei meinem Kind innerlich verarbeiten? :: Diabetes-Kids Online Sprechstunde Diabetes&Psychologie
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Mittwoch, 06. Mai 2026 19:00 - 21:00
Pforzheim: Selbsthilfe Gruppe Diabetiker Treff Pforzheim :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Mittwoch, 06. Mai 2026 20:00
Aachen: Treffen der Elterninitiative diabetischer Kinder und Jugendlicher e.V. :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Donnerstag, 07. Mai 2026 16:00
Rheinbach: Treffen der SHG zuckerstarkekids.de :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Donnerstag, 07. Mai 2026 19:00
Rostock:Treffen der Elterngruppe Die Millimolers e.V. :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Donnerstag, 07. Mai 2026 19:00 - 20:30
Diabetesgruppe Hamburg Nord-West :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Donnerstag, 07. Mai 2026 19:00 - 20:30
Diabetesgruppe Hamburg Nord-West :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Samstag, 09. Mai 2026 11:00 - 16:00
2. Bochumer Kinderdiabetestag - Teamwork Diabetes :: Info Veranstaltungen
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Montag, 11. Mai 2026 19:30
Leer: Elterntreff der DSHG Leer :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Mittwoch, 13. Mai 2026 - Samstag, 16. Mai 2026
Harlingen: Diabetes-Kids Ahoi 2026 Segeltörn :: Diabetes-Kids Events
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Mittwoch, 13. Mai 2026 16:00 - 18:00
Potsdam: Treffen der DiaKids-Gruppe in Potsdam :: Treffen von Selbsthilfegruppen
-
Mittwoch, 13. Mai 2026 19:30
Dachau und Fürstenfeldbruck: Treffen der Elterninitiative Sweetlife :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Samstag, 16. Mai 2026 17:00 - 18:00
Essen: Treffen der Selbsthilfegruppe DIA Kids SHG für Eltern und Angehörigen von Kindern mit Diabetes :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Sonntag, 17. Mai 2026 10:00 - 12:00
Heidenheim: Treffen für Familien mit Diabeteskindern :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Dienstag, 19. Mai 2026 18:00
Berlin: FC BUNDESTAG VS FC DIABETOLOGIE :: DiabetesDE Events
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Dienstag, 19. Mai 2026 19:00 - 21:00
Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie - Schwerpunkt: Kind mit Diabetes und Geschwister ohne - familiärer Sprengstoff? :: Diabetes-Kids Online Sprechstunde Diabetes&Psychologie
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Mittwoch, 20. Mai 2026 16:00 - 18:00
Potsdam: Treffen der DiaKids-Gruppe in Potsdam :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Freitag, 22. Mai 2026 - Montag, 25. Mai 2026
Plön: Pfingstcamp der Zuckerschnuten im Norden – Plön (Schleswig-Holstein) 2025 :: Events der Zuckerschnuten
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Montag, 25. Mai 2026 17:30
Hamburg: Montagstreffen der Eltern Kind Gruppe DiabetesHilfe Nord e.V. :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Montag, 25. Mai 2026 19:00
München: Treffen der Diab-Club Typ-1-Diabetiker ab 18 :: DDB Events
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Freitag, 29. Mai 2026
Vorarlberg: Stammtisch Typ 1 Diabetiker Vorarlberg :: Events in Österreich
Juni 2026
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Dienstag, 02. Juni 2026 16:00
Duisburg: Diabetes Kinder und Jugend-Treff Duisburg :: DiabetesDE Events
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Dienstag, 02. Juni 2026 19:00
Diabetes-Kids Virtuell: Webinar - VitalAire stellt vor: Die neue Tandem t:slim Mobile App :: Diabetes-Kids Online Events
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Mittwoch, 03. Juni 2026 - Sonntag, 07. Juni 2026
Radolfzell: Kids Diabetes Camp am Bodensee :: Freizeiten
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Mittwoch, 03. Juni 2026 19:00 - 21:00
Pforzheim: Selbsthilfe Gruppe Diabetiker Treff Pforzheim :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Mittwoch, 03. Juni 2026 20:00
Aachen: Treffen der Elterninitiative diabetischer Kinder und Jugendlicher e.V. :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Donnerstag, 04. Juni 2026 16:00
Rheinbach: Treffen der SHG zuckerstarkekids.de :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Donnerstag, 04. Juni 2026 18:00
Münsterland: Diabetes Stammtisch Region Münsterland - Für Eltern und Großeltern :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Donnerstag, 04. Juni 2026 19:00
Rostock:Treffen der Elterngruppe Die Millimolers e.V. :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Dienstag, 09. Juni 2026 19:00 - 21:00
Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie - Schwerpunkt: Spritzdemenz & Heimlich naschen :: Diabetes-Kids Online Sprechstunde Diabetes&Psychologie
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Dienstag, 09. Juni 2026 20:00
Papenburg: Treffen der SHG Insulino :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Mittwoch, 10. Juni 2026 16:00 - 18:00
Potsdam: Treffen der DiaKids-Gruppe in Potsdam :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Mittwoch, 10. Juni 2026 19:00 - 21:00
Diabetes-Kids Virtuell: Webinar zum mylife Loop - Das automatisierte Insulinabgabesystem (AID)- Der Dexcom G7 mit mylife Loop :: Diabetes-Kids Online Events
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Donnerstag, 11. Juni 2026 19:30
Leer: Elterntreff der DSHG Leer :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Freitag, 12. Juni 2026 - Samstag, 13. Juni 2026
Arnheim NL: Diabetes-Games 2026 (mit freiwilligem Vorabend Treff) :: Freizeiten
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Sonntag, 14. Juni 2026 15:00 - 17:30
Hattingen: Lama Wanderung für Jugendliche (15-18 Jahre) :: Sonstiges
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Dienstag, 16. Juni 2026 17:00 - 18:00
Essen: Treffen der Selbsthilfegruppe DIA Kids SHG für Eltern und Angehörigen von Kindern mit Diabetes :: Treffen von Selbsthilfegruppen
-
Mittwoch, 17. Juni 2026 16:00 - 18:00
Potsdam: Treffen der DiaKids-Gruppe in Potsdam :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Donnerstag, 18. Juni 2026 19:30
Diabetes-Kids Virtuell: Online Elterntreff :: Diabetes-Kids Online Events
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Samstag, 20. Juni 2026 - Sonntag, 21. Juni 2026 10:00 - 15:00
Düsseldorf: 4. DiaCup - Tischtennisturnier für Menschen mit Diabetes und Ihre Angehörigen :: DDH-M Events
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Samstag, 20. Juni 2026 14:00 - 17:00
Reinbeck: Ausflug zum Schützenverein Reinbeck der Zuckerschnuten Schleswig-Holstein :: Events der Zuckerschnuten
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Sonntag, 21. Juni 2026
Berlin: Diabetes Fußball Camp der Fußballfabrik von Ingo Anderbrügge :: Sonstiges
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Dienstag, 23. Juni 2026 19:00
Diabetes-Kids Virtuell: Von Medtronic zu MiniMed? Was sich ändert – und was Familien künftig erwartet :: Diabetes-Kids Online Events
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Freitag, 26. Juni 2026
Vorarlberg: Stammtisch Typ 1 Diabetiker Vorarlberg :: Events in Österreich
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Samstag, 27. Juni 2026 - Sonntag, 28. Juni 2026
MiniMed Junior Cup 2026 :: Events in der Schweiz
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Samstag, 27. Juni 2026 14:00 - 19:00
Berlin: 41. Familientreffen in Berlin-Ost - ABGESAGT :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Montag, 29. Juni 2026 17:30
Hamburg: Montagstreffen der Eltern Kind Gruppe DiabetesHilfe Nord e.V. :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Montag, 29. Juni 2026 19:00
München: Treffen der Diab-Club Typ-1-Diabetiker ab 18 :: DDB Events
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Dienstag, 30. Juni 2026 19:30 - 21:30
Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie - Schwerpunkt: Diabetes bei Jugendlichen :: Diabetes-Kids Online Sprechstunde Diabetes&Psychologie
Juli 2026
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Mittwoch, 01. Juli 2026 19:00 - 21:00
Pforzheim: Selbsthilfe Gruppe Diabetiker Treff Pforzheim :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Mittwoch, 01. Juli 2026 20:00
Aachen: Treffen der Elterninitiative diabetischer Kinder und Jugendlicher e.V. :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Donnerstag, 02. Juli 2026 16:00
Rheinbach: Treffen der SHG zuckerstarkekids.de :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Donnerstag, 02. Juli 2026 19:00
Rostock:Treffen der Elterngruppe Die Millimolers e.V. :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Samstag, 04. Juli 2026 11:00 - 13:30
Hattingen: Lama Wanderung für Kinder mit Diabetes (11-14-jährige) und einem Elternteil :: Sonstiges
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Dienstag, 07. Juli 2026 16:00
Duisburg: Diabetes Kinder und Jugend-Treff Duisburg :: DiabetesDE Events
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Dienstag, 07. Juli 2026 19:00 - 21:00
Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie - Schwerpunkt: Diabetes beim Kind – Einfluss auf die Elternbeziehung? :: Diabetes-Kids Online Sprechstunde Diabetes&Psychologie
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Mittwoch, 08. Juli 2026 16:00 - 18:00
Potsdam: Treffen der DiaKids-Gruppe in Potsdam :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Mittwoch, 08. Juli 2026 19:30
Dachau und Fürstenfeldbruck: Treffen der Elterninitiative Sweetlife :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Samstag, 11. Juli 2026 19:30
Leer: Elterntreff der DSHG Leer :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Dienstag, 14. Juli 2026 19:00 - 21:00
Diabetes-Kids Virtuell: Webinar: Typ-1-Diabetes-Früherkennung – Wissenschaftlicher Hintergrund, neue Erkenntnisse und psychische Belastung :: Diabetes-Kids Online Events
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Mittwoch, 15. Juli 2026 16:00 - 18:00
Potsdam: Treffen der DiaKids-Gruppe in Potsdam :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Donnerstag, 16. Juli 2026 16:30 - 18:00
Online: diabinfo im Dialog: Vermeiden, Aufhalten, Heilen? Neue Perspektiven aus der Diabetesforschung :: Info Veranstaltungen
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Donnerstag, 16. Juli 2026 17:00 - 18:00
Essen: Treffen der Selbsthilfegruppe DIA Kids SHG für Eltern und Angehörigen von Kindern mit Diabetes :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Freitag, 17. Juli 2026 - Freitag, 24. Juli 2026
Konstanz: Diabetes-Schulungen für Kinder und Jugendliche 2026 :: Schulungen/Kuren
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Samstag, 18. Juli 2026 09:00 - 16:00
Dortmund: Fußball-Camp für Kinder mit Typ-1-Diabetes - Sponsorenkurs mylife Diabetes Care :: Sonstiges
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Dienstag, 21. Juli 2026 19:00 - 21:00
Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie - Schwerpunkt: Wo drückt der Schuh? - Psychologische Fragen rund um den Familienalltag mit Diabetes :: Diabetes-Kids Online Sprechstunde Diabetes&Psychologie
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Montag, 27. Juli 2026 - Freitag, 31. Juli 2026 08:00 - 17:00
Leizen (MV): Camp Löwenstark :: Freizeiten
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Montag, 27. Juli 2026 17:30
Hamburg: Montagstreffen der Eltern Kind Gruppe DiabetesHilfe Nord e.V. :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Montag, 27. Juli 2026 19:00
München: Treffen der Diab-Club Typ-1-Diabetiker ab 18 :: DDB Events
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Freitag, 31. Juli 2026
Vorarlberg: Stammtisch Typ 1 Diabetiker Vorarlberg :: Events in Österreich
August 2026
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Dienstag, 04. August 2026 16:00
Duisburg: Diabetes Kinder und Jugend-Treff Duisburg :: DiabetesDE Events
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Mittwoch, 05. August 2026 19:00 - 21:00
Pforzheim: Selbsthilfe Gruppe Diabetiker Treff Pforzheim :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Mittwoch, 05. August 2026 20:00
Aachen: Treffen der Elterninitiative diabetischer Kinder und Jugendlicher e.V. :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Donnerstag, 06. August 2026 16:00
Rheinbach: Treffen der SHG zuckerstarkekids.de :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Donnerstag, 06. August 2026 18:00
Münsterland: Diabetes Stammtisch Region Münsterland - Für Eltern und Großeltern :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Donnerstag, 06. August 2026 19:00
Rostock:Treffen der Elterngruppe Die Millimolers e.V. :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Sonntag, 09. August 2026 - Samstag, 15. August 2026
Breitenbrunn: Circus Courage - Das Zirkuscamp für Kinder und Jugendliche mit Diabetes/Zöliakie :: Freizeiten
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Dienstag, 11. August 2026 19:30
Leer: Elterntreff der DSHG Leer :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Dienstag, 11. August 2026 20:00
Papenburg: Treffen der SHG Insulino :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Mittwoch, 12. August 2026 16:00 - 18:00
Potsdam: Treffen der DiaKids-Gruppe in Potsdam :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Sonntag, 16. August 2026 17:00 - 18:00
Essen: Treffen der Selbsthilfegruppe DIA Kids SHG für Eltern und Angehörigen von Kindern mit Diabetes :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Dienstag, 18. August 2026 19:00 - 21:00
Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie - Schwerpunkt: Diabetes seelisch verarbeiten - wie können Eltern helfen? :: Diabetes-Kids Online Sprechstunde Diabetes&Psychologie
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Mittwoch, 19. August 2026 16:00 - 18:00
Potsdam: Treffen der DiaKids-Gruppe in Potsdam :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Samstag, 22. August 2026 14:00 - 18:00
Plön: Sommerfest der Zuckerschnuten :: Events der Zuckerschnuten
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Dienstag, 25. August 2026 19:00
Diabetes-Kids Virtuell: Neuigkeiten von Dexcom :: Diabetes-Kids Online Events
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Donnerstag, 27. August 2026 - Sonntag, 30. August 2026
Duderstadt: Diabetes-Kids Sommertreff Pferdeberg 2026 :: Diabetes-Kids Events
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Freitag, 28. August 2026
Vorarlberg: Stammtisch Typ 1 Diabetiker Vorarlberg :: Events in Österreich
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Freitag, 28. August 2026 - Freitag, 04. September 2026
Konstanz: Diabetes-Schulungen für Kinder und Jugendliche 2026 :: Schulungen/Kuren
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Samstag, 29. August 2026
München: Diabetes Fußball Camp der Fußballfabrik von Ingo Anderbrügge :: Sonstiges
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Montag, 31. August 2026 17:30
Hamburg: Montagstreffen der Eltern Kind Gruppe DiabetesHilfe Nord e.V. :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Montag, 31. August 2026 19:00
München: Treffen der Diab-Club Typ-1-Diabetiker ab 18 :: DDB Events
September 2026
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Dienstag, 01. September 2026 16:00
Duisburg: Diabetes Kinder und Jugend-Treff Duisburg :: DiabetesDE Events
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Dienstag, 01. September 2026 19:00 - 21:00
Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie - Schwerpunkt: Zwischen Zwangsjacke und Vogelfreiheit - Erziehung von Kindern mit Diabetes :: Diabetes-Kids Online Sprechstunde Diabetes&Psychologie
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Mittwoch, 02. September 2026 19:00 - 21:00
Pforzheim: Selbsthilfe Gruppe Diabetiker Treff Pforzheim :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Mittwoch, 02. September 2026 20:00
Aachen: Treffen der Elterninitiative diabetischer Kinder und Jugendlicher e.V. :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Donnerstag, 03. September 2026 16:00
Rheinbach: Treffen der SHG zuckerstarkekids.de :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Donnerstag, 03. September 2026 19:00
Rostock:Treffen der Elterngruppe Die Millimolers e.V. :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Dienstag, 08. September 2026 19:00 - 21:00
Diabetes-Kids Virtuell: Webinar mit Mediq Diabetes zum Thema "Vorstellung des DiaExpert Sensors 2" :: Diabetes-Kids Online Events
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Mittwoch, 09. September 2026 16:00 - 18:00
Potsdam: Treffen der DiaKids-Gruppe in Potsdam :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Mittwoch, 09. September 2026 19:30
Dachau und Fürstenfeldbruck: Treffen der Elterninitiative Sweetlife :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Freitag, 11. September 2026 19:30
Leer: Elterntreff der DSHG Leer :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Samstag, 12. September 2026
Frankfurt: Con-T1 2026 - die Diabetes-Convention für Kids, Teens und Twens mit Typ 1 Diabetes :: Info Veranstaltungen
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Samstag, 12. September 2026
Karlsruhe: Klettertag im Hochseilgarten :: Freizeiten
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Dienstag, 15. September 2026 19:00 - 21:00
Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie - Schwerpunkt: Wie kann ich den Diabetes bei meinem Kind innerlich verarbeiten? :: Diabetes-Kids Online Sprechstunde Diabetes&Psychologie
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Mittwoch, 16. September 2026 16:00 - 18:00
Potsdam: Treffen der DiaKids-Gruppe in Potsdam :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Mittwoch, 16. September 2026 17:00 - 18:00
Essen: Treffen der Selbsthilfegruppe DIA Kids SHG für Eltern und Angehörigen von Kindern mit Diabetes :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Donnerstag, 17. September 2026 16:00 - 18:00
Dortmund: Kinder mit Diabetes mellitus Typ 1 - Kinder mit Diabetes mellitus Typ 1 :: Info Veranstaltungen
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Samstag, 19. September 2026
Köln: Diabetes Fußball Camp der Fußballfabrik von Ingo Anderbrügge :: Sonstiges
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Samstag, 19. September 2026 10:00 - 15:00
Wuppertaler Diabetes Tag 2026 :: Info Veranstaltungen
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Mittwoch, 23. September 2026 09:00 - 14:00
Kiel: Info-Tag „Studium mit Behinderung/chronischer Erkrankung an der Uni Kiel“ :: Info Veranstaltungen
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Freitag, 25. September 2026
Vorarlberg: Stammtisch Typ 1 Diabetiker Vorarlberg :: Events in Österreich
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Samstag, 26. September 2026
Münster: Diabetes Fußball Camp der Fußballfabrik von Ingo Anderbrügge :: Sonstiges
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Samstag, 26. September 2026 09:30
Sierksdorf: Ausflug in den Hansapark der Zuckerschnuten Schleswig-Holstein :: Events der Zuckerschnuten
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Montag, 28. September 2026 17:30
Hamburg: Montagstreffen der Eltern Kind Gruppe DiabetesHilfe Nord e.V. :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Montag, 28. September 2026 19:00
München: Treffen der Diab-Club Typ-1-Diabetiker ab 18 :: DDB Events
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Dienstag, 29. September 2026 19:00 - 21:00
Diabetes-Kids Virtuell: Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie - Schwerpunkt: Immer auf Empfang – Alarmstress, Schlafmangel und erschöpfte Eltern :: Diabetes-Kids Online Sprechstunde Diabetes&Psychologie
Oktober 2026
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Donnerstag, 01. Oktober 2026 16:00
Rheinbach: Treffen der SHG zuckerstarkekids.de :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Donnerstag, 01. Oktober 2026 18:00
Münsterland: Diabetes Stammtisch Region Münsterland - Für Eltern und Großeltern :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Donnerstag, 01. Oktober 2026 19:00
Rostock:Treffen der Elterngruppe Die Millimolers e.V. :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Samstag, 03. Oktober 2026
Düsseldorf: Diabetes Fußball Camp der Fußballfabrik von Ingo Anderbrügge :: Sonstiges
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Dienstag, 06. Oktober 2026 16:00
Duisburg: Diabetes Kinder und Jugend-Treff Duisburg :: DiabetesDE Events
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Dienstag, 06. Oktober 2026 19:00 - 21:00
Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie - Schwerpunkt: Diabetes ganz frisch - Was nun? :: Diabetes-Kids Online Sprechstunde Diabetes&Psychologie
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Mittwoch, 07. Oktober 2026 19:00 - 21:00
Pforzheim: Selbsthilfe Gruppe Diabetiker Treff Pforzheim :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Mittwoch, 07. Oktober 2026 20:00
Aachen: Treffen der Elterninitiative diabetischer Kinder und Jugendlicher e.V. :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Sonntag, 11. Oktober 2026 19:30
Leer: Elterntreff der DSHG Leer :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Dienstag, 13. Oktober 2026 20:00
Papenburg: Treffen der SHG Insulino :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Mittwoch, 14. Oktober 2026 16:00 - 18:00
Potsdam: Treffen der DiaKids-Gruppe in Potsdam :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Freitag, 16. Oktober 2026 17:00 - 18:00
Essen: Treffen der Selbsthilfegruppe DIA Kids SHG für Eltern und Angehörigen von Kindern mit Diabetes :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Samstag, 17. Oktober 2026 14:00 - 17:00
Freiburg: Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes – Screening, Früherkennung und Verzögerung der Manifestation durch neue Therapien :: Info Veranstaltungen
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Dienstag, 20. Oktober 2026 19:00
Diabetes-Kids Virtuell: Neuigkeiten von Dexcom :: Diabetes-Kids Online Events
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Mittwoch, 21. Oktober 2026 16:00 - 18:00
Potsdam: Treffen der DiaKids-Gruppe in Potsdam :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Freitag, 23. Oktober 2026 - Freitag, 30. Oktober 2026
Konstanz: Diabetes-Schulungen für Kinder und Jugendliche 2026 :: Schulungen/Kuren
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Montag, 26. Oktober 2026 17:30
Hamburg: Montagstreffen der Eltern Kind Gruppe DiabetesHilfe Nord e.V. :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Montag, 26. Oktober 2026 19:00
München: Treffen der Diab-Club Typ-1-Diabetiker ab 18 :: DDB Events
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Dienstag, 27. Oktober 2026 19:00
Diabetes-Kids Virtuell: Online Seminar "Neuigkeiten zum Omnipod®" :: Diabetes-Kids Online Events
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Freitag, 30. Oktober 2026
Vorarlberg: Stammtisch Typ 1 Diabetiker Vorarlberg :: Events in Österreich
November 2026
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Dienstag, 03. November 2026 16:00
Duisburg: Diabetes Kinder und Jugend-Treff Duisburg :: DiabetesDE Events
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Dienstag, 03. November 2026 19:00 - 21:00
Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie - Schwerpunkt: Angst vor Unterzuckerungen – wie viel Vorsicht ist gesund? :: Diabetes-Kids Online Sprechstunde Diabetes&Psychologie
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Mittwoch, 04. November 2026 19:00 - 21:00
Pforzheim: Selbsthilfe Gruppe Diabetiker Treff Pforzheim :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Mittwoch, 04. November 2026 20:00
Aachen: Treffen der Elterninitiative diabetischer Kinder und Jugendlicher e.V. :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Donnerstag, 05. November 2026 16:00
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Rostock:Treffen der Elterngruppe Die Millimolers e.V. :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Samstag, 07. November 2026 12:00
Berlin: Meilensteine der modernen Diabetologie 2026 :: Info Veranstaltungen
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Mittwoch, 11. November 2026 16:00 - 18:00
Potsdam: Treffen der DiaKids-Gruppe in Potsdam :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Mittwoch, 11. November 2026 19:30
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Mittwoch, 11. November 2026 19:30
Dachau und Fürstenfeldbruck: Treffen der Elterninitiative Sweetlife :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Freitag, 13. November 2026 - Freitag, 20. November 2026
Konstanz: Diabetes-Schulungen für Kinder und Jugendliche 2026 :: Schulungen/Kuren
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Samstag, 14. November 2026
Weltdiabetestag :: Info Veranstaltungen
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Samstag, 14. November 2026 - Sonntag, 15. November 2026
München: Diabetes-Fußballturnier des FC Diabetes :: Freizeiten
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Montag, 16. November 2026 17:00 - 18:00
Essen: Treffen der Selbsthilfegruppe DIA Kids SHG für Eltern und Angehörigen von Kindern mit Diabetes :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Mittwoch, 18. November 2026 16:00 - 18:00
Potsdam: Treffen der DiaKids-Gruppe in Potsdam :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Samstag, 21. November 2026
Dersau: Weihnachtsfeier der Zuckerschnuten Schleswig-Holstein :: Events der Zuckerschnuten
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Dienstag, 24. November 2026 19:00 - 21:00
Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie - Schwerpunkt: Diabetes bei Jugendlichen :: Diabetes-Kids Online Sprechstunde Diabetes&Psychologie
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Montag, 30. November 2026 17:30
Hamburg: Montagstreffen der Eltern Kind Gruppe DiabetesHilfe Nord e.V. :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Montag, 30. November 2026 19:00
München: Treffen der Diab-Club Typ-1-Diabetiker ab 18 :: DDB Events
Dezember 2026
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Dienstag, 01. Dezember 2026 16:00
Duisburg: Diabetes Kinder und Jugend-Treff Duisburg :: DiabetesDE Events
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Mittwoch, 02. Dezember 2026 19:00 - 21:00
Pforzheim: Selbsthilfe Gruppe Diabetiker Treff Pforzheim :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Mittwoch, 02. Dezember 2026 20:00
Aachen: Treffen der Elterninitiative diabetischer Kinder und Jugendlicher e.V. :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Donnerstag, 03. Dezember 2026 16:00
Rheinbach: Treffen der SHG zuckerstarkekids.de :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Donnerstag, 03. Dezember 2026 18:00
Münsterland: Diabetes Stammtisch Region Münsterland - Für Eltern und Großeltern :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Donnerstag, 03. Dezember 2026 19:00
Rostock:Treffen der Elterngruppe Die Millimolers e.V. :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Dienstag, 08. Dezember 2026 19:00
Diabetes-Kids Virtuell: Online Seminar "Neuigkeiten zum Omnipod®" :: Diabetes-Kids Online Events
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Dienstag, 08. Dezember 2026 20:00
Papenburg: Treffen der SHG Insulino :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Mittwoch, 09. Dezember 2026 16:00 - 18:00
Potsdam: Treffen der DiaKids-Gruppe in Potsdam :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Donnerstag, 10. Dezember 2026 19:00 - 21:00
Diabetes-Kids Virtuell: Webinar mit Mediq Diabetes zum Thema "Vorstellung des DiaExpert Sensors 2" :: Diabetes-Kids Online Events
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Freitag, 11. Dezember 2026 19:30
Leer: Elterntreff der DSHG Leer :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Dienstag, 15. Dezember 2026 19:00 - 21:00
Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie - Schwerpunkt: Fehlender Lebensmut durch Diabetes? :: Diabetes-Kids Online Sprechstunde Diabetes&Psychologie
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Mittwoch, 16. Dezember 2026 16:00 - 18:00
Potsdam: Treffen der DiaKids-Gruppe in Potsdam :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Mittwoch, 16. Dezember 2026 17:00 - 18:00
Essen: Treffen der Selbsthilfegruppe DIA Kids SHG für Eltern und Angehörigen von Kindern mit Diabetes :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Dienstag, 22. Dezember 2026 19:00 - 21:00
Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie - Schwerpunkt: Spritzdemenz & Heimlich naschen :: Diabetes-Kids Online Sprechstunde Diabetes&Psychologie
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Mittwoch, 23. Dezember 2026 00:01
Diabetes-Kids hat Geburtstag :: Diabetes-Kids Events
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Donnerstag, 24. Dezember 2026 - Freitag, 25. Dezember 2026
Frohe Weihnachten :: Sonstiges
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Montag, 28. Dezember 2026 17:30
Hamburg: Montagstreffen der Eltern Kind Gruppe DiabetesHilfe Nord e.V. :: Treffen von Selbsthilfegruppen
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Montag, 28. Dezember 2026 19:00
München: Treffen der Diab-Club Typ-1-Diabetiker ab 18 :: DDB Events
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