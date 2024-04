Essen: Drachenbootrennen

Sonntag, 09. Juni 2024, 11:00 - 17:00



Aufrufe : 4

Das besondere Ereignis ist für die ganze Familie mit Kindern und Jugendlichen mit Typ- 1-Diabetes

Am 9. Juni 2024 verwandeln wir mit allen Teilnehmern den Schulungs-Tag am Baldeneysee in Essen, in ein besonders Ereignis für Kinder und Jugendliche mit Diabetes mellitus Typ 1.

Schneller, bunter, lauter – bei einem Drachenbootrennen werden die besten Ruderteams ermittelt. Für die Mannschaften werden Teams aus den Kindern und Jugendlichen gebildet. Vor dem Wettkampf ist es wichtig, wie sich anstrengender Sport und Aufregung auf den Blutzucker auswirken. In kleinen Diabetes- Schulungen wird das nötige Wissen dafür vermittelt, zusätzlich kümmern sich ausgebildete Diabetesberater/innen um die Kids. Nach einem Rudertraining geht es mit optimalem Blutzuckerwert in die Diabetes-Regatta.

Die Eltern – diese haben einmal Zeit für sich, können sich mit anderen Eltern über ihre Sorgen und Probleme zum familiären Alltag mit Typ-1-Diabetes austauschen und sich dazu Rat von Experten einholen.

Wer von den Eltern mutig ist, kann sich gegen die Kids ein Rennen liefern oder sie feuern die Kids einfach an.

Mehr Info unter https://nrw.menschen-mit-diabetes.de/

Bitte senden Sie Ihre verbindliche Teilnahme

per Mail an:

Kathrin Bahr

Mail: kathrin.bahr@ddh-m.de

Tel: 01 51 - 41 93 78 58