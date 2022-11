Achterwehr: Floßfahrt auf der Eider mit den Zuckerschnuten Schleswig-Holstein

Samstag, 9. September 2023

Am 9. Sep. wollen wir eine Floßfahrt auf der Eider in Achterwehr machen. Wir mieten uns 2 Flöße (1 Floß ist groß genug für 12 Personen) und verbringen einen Nachmittag auf der Eider. Es sind Große Flöße, also keine Kentergefahr ;-)

Um Voranmeldung wird gebeten bei:

Kontakt:

Andrea Witt

Tel: 01525/8480000

email: andrea-witt@gmx.de