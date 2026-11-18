„Warum gerade ich?“ – „Das ist so ungerecht!“ – „Ich will keinen Diabetes mehr!“

Solche Sätze können Eltern von Kindern mit Typ-1-Diabetes tief treffen. Besonders dann, wenn aus gelegentlichem Frust anhaltende Traurigkeit, Rückzug oder sogar Hoffnungslosigkeit werden.

Wie können Eltern ihren Kindern helfen, trotz der täglichen Herausforderungen des Diabetes Freude am Leben zu behalten? Wie lässt sich verhindern, dass aus Frustration eine ernsthafte psychische Belastung wird? Und was können Familien tun, wenn ein Kind den Lebensmut zu verlieren scheint?

Diesen wichtigen und sensiblen Fragen widmen wir uns in unserer nächsten Online-Sprechstunde „Diabetes & Psychologie“ am Dienstag, 15. Dezember 2026, von 19:00 bis 21:00 Uhr mit unserer erfahrenen Diabetes-Fachpsychologin Isabel Laß.

Wenn der Diabetes zur seelischen Belastung wird

Typ-1-Diabetes begleitet Kinder und Jugendliche rund um die Uhr. Glukosewerte kontrollieren, Insulin abgeben, Sensoren wechseln, auf Alarme reagieren – und das alles zusätzlich zu den ganz normalen Herausforderungen des Heranwachsens.

Für manche Kinder ist der Diabetes längst ein selbstverständlicher Teil ihres Lebens geworden. Andere kämpfen immer wieder mit Wut, Traurigkeit oder dem Gefühl, anders zu sein.

Besonders schwierig wird es, wenn Kinder anfangen, an sich selbst oder ihrer Zukunft zu zweifeln.

Ein Elternteil berichtete in einer vergangenen Sprechstunde:

„Unser 12-Jähriger kämpft auch nach zehn Jahren mit der Diagnose noch mit Wut und Frust. Er fragt: Wie kann ich glücklich werden mit Diabetes?“

Eine Frage, die wohl viele Eltern sehr berührt. Denn natürlich wünschen wir uns für unsere Kinder nicht nur gute Glukosewerte, sondern vor allem ein glückliches, selbstbestimmtes und erfülltes Leben.

Fragen, die Eltern besonders beschäftigen

Aus den vergangenen Sprechstunden zu diesem Thema wissen wir, wie unterschiedlich sich seelische Belastungen durch den Diabetes zeigen können.

Unter anderem möchten wir folgende Fragen aufgreifen:

Lebensfreude bewahren: Wie können Eltern bereits bei kleinen Kindern dazu beitragen, dass sich Frustration und Ablehnung gegenüber dem Diabetes nicht dauerhaft verfestigen?

Wie können Eltern bereits bei kleinen Kindern dazu beitragen, dass sich Frustration und Ablehnung gegenüber dem Diabetes nicht dauerhaft verfestigen? Mit Wut und Traurigkeit umgehen: Was kann ich tun, wenn mein Kind seinen Diabetes als ungerecht empfindet und immer wieder verzweifelt?

Was kann ich tun, wenn mein Kind seinen Diabetes als ungerecht empfindet und immer wieder verzweifelt? Hoffnung und Zuversicht vermitteln: Wie helfe ich meinem Kind, den Diabetes anzunehmen, ohne seine negativen Gefühle kleinzureden?

Wie helfe ich meinem Kind, den Diabetes anzunehmen, ohne seine negativen Gefühle kleinzureden? Rückzug und Erschöpfung erkennen: Woran merke ich, ob mein Kind einfach einen schlechten Tag hat oder möglicherweise unter einer Depression leidet?

Woran merke ich, ob mein Kind einfach einen schlechten Tag hat oder möglicherweise unter einer Depression leidet? Diabetes ablehnen: Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind notwendige Maßnahmen wie Insulinabgaben verweigert?

Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind notwendige Maßnahmen wie Insulinabgaben verweigert? Psychische Erkrankungen: Wie können Eltern ihre Kinder unterstützen, wenn zusätzlich zum Diabetes eine Depression oder Essstörung auftritt?

Wie können Eltern ihre Kinder unterstützen, wenn zusätzlich zum Diabetes eine Depression oder Essstörung auftritt? Eltern stärken: Was hilft, wenn die Sorgen um das eigene Kind so groß werden, dass auch die Eltern selbst zunehmend verzweifeln?

Auch die Frage, ob und wie der Diabetes die psychische Entwicklung oder das Verhalten von Kindern und Jugendlichen beeinflussen kann, wird eine Rolle spielen.

Wenn ein Kind sagt: „Ich möchte nicht mehr leben“

Ein besonders sensibles Thema haben Eltern in den vergangenen Sprechstunden ebenfalls angesprochen: Was tun, wenn ein Kind äußert, wegen seines Diabetes lieber tot sein zu wollen?

Solche Aussagen können Eltern zutiefst erschrecken und hilflos machen.

Wichtig ist, solche Äußerungen immer ernst zu nehmen. Ruhig zuzuhören, die Gefühle des Kindes anzuerkennen und auch direkt nach möglichen Gedanken an Selbstverletzung oder Suizid zu fragen, kann ein wichtiger erster Schritt sein.

Dabei müssen Eltern diese schwierige Situation nicht allein bewältigen. Professionelle psychologische oder kinder- und jugendpsychiatrische Unterstützung ist in solchen Fällen besonders wichtig.

In unserer Sprechstunde möchten wir auch darüber sprechen, wie Eltern auf belastende Aussagen ihrer Kinder reagieren und welche Hilfen sie in Anspruch nehmen können.

Wichtig: Bestehen bereits Suizidgedanken oder konkrete Sorgen um die Sicherheit eines Kindes, sollte nicht bis zur Sprechstunde gewartet werden. Bitte sucht umgehend professionelle Hilfe. Bei akuter Selbstgefährdung gilt der Notruf 112.

Mit Verständnis, Zuversicht und professioneller Unterstützung

Unsere Referentin Isabel Laß ist Diplom-Psychologin, Diabetes-Fachpsychologin DDG sowie Paar- und Familientherapeutin.

Sie lebt selbst seit ihrer Kindheit mit Typ-1-Diabetes und kennt viele der emotionalen Herausforderungen, die der Diabetes mit sich bringen kann, auch aus eigener Erfahrung.

In der Online-Sprechstunde möchten wir gemeinsam mit ihr darüber sprechen, wie Eltern ihren Kindern Halt und Trost geben, Selbstvertrauen fördern und neue Perspektiven eröffnen können.

Dabei geht es nicht darum, negative Gefühle einfach wegzureden. Wut, Traurigkeit und Erschöpfung dürfen ihren Platz haben. Entscheidend ist, wie Familien damit umgehen und wann zusätzliche Unterstützung notwendig wird.

Denn ein Leben mit Typ-1-Diabetes kann trotz aller Herausforderungen ein glückliches und erfülltes Leben sein. Manchmal braucht es allerdings Hilfe, um diesen Weg wieder zu erkennen.

Eure Fragen stehen im Mittelpunkt!

Wie immer lebt unsere Online-Sprechstunde vom persönlichen Austausch und den konkreten Fragen der teilnehmenden Familien.

Vielleicht erkennt Ihr Euch in einigen der geschilderten Situationen wieder. Vielleicht beschäftigt Euch aber auch eine ganz andere Frage rund um die psychische Belastung Eures Kindes.

Wir möchten Euch ermutigen, diese Fragen mitzubringen. Auch schwierige Gefühle und Sorgen dürfen offen angesprochen werden.

Termin und Anmeldung

Online-Sprechstunde „Diabetes & Psychologie“

Schwerpunktthema: Fehlender Lebensmut durch Diabetes?

Datum: Dienstag, 15. Dezember 2026

Dienstag, 15. Dezember 2026 Uhrzeit: 19:00–21:00 Uhr

19:00–21:00 Uhr Referentin: Isabel Laß, Diabetes-Fachpsychologin DDG

Isabel Laß, Diabetes-Fachpsychologin DDG Ort: Online über Zoom

Online über Zoom Veranstalter: Diabetes-Kids.de in Kooperation mit diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe

Diabetes-Kids.de in Kooperation mit diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe Reservierungsgebühr: 5 Euro

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, damit genügend Zeit für Eure persönlichen Fragen bleibt. Bitte meldet Euch an, wenn Ihr eine konkrete Frage oder Problemstellung zum Schwerpunktthema habt.

Wir freuen uns auf einen offenen, verständnisvollen und hoffentlich Mut machenden Austausch mit Euch!

Euer Diabetes-Kids Team

Wo Familien auch außerhalb der Sprechstunde Hilfe finden

Wenn Kinder oder Jugendliche unter starken psychischen Belastungen leiden, sind das behandelnde Diabetesteam, die kinder- und jugendärztliche Praxis sowie spezialisierte psychotherapeutische Fachkräfte wichtige Anlaufstellen.

Weitere kostenlose Unterstützungsangebote:

Nummer gegen Kummer für Kinder und Jugendliche: 116 111

116 111 Elterntelefon: 0800 111 0 550

0800 111 0 550 Telefonseelsorge: 116 123 (rund um die Uhr)

116 123 (rund um die Uhr) Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117

116 117 Bei akuter Selbstgefährdung: 112

Auch Eltern dürfen sich Unterstützung holen, wenn ihnen die Sorgen um ihr Kind über den Kopf wachsen.